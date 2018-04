Olimpija v Celju pustila dragoceni točki

22. april 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 19:01

Kranj,Celje,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so si v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije privoščili spodrsljaj. Po remiju proti Domžalam (1:1) so zgolj točko osvojili še na gostovanju v Celju (1:1).

To pomeni, da ima ljubljanski kolektiv po 28 krogih zdaj le še tri točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem in največjim tekmecem Mariborom, ki je v soboto v Kidričevem z 2:0 premagal Aluminij.

Požeg Vancaš Celjane povedel v vodstvo

Celjani so v srečanje vstopili odločno, povedli bi lahko že v 5. minuti, ko si je Olimpijin vratar Aljaž Ivačič privoščil veliko napako, izpustil žogo iz rok in ponudil sijajno priložnost Juciu Lupeti, a je še ostalo pri začetnem izidu. Ljubljančani so prvič zapretili pet minut pozneje, ko je Ricardo Alves z roba kazenskega prostora sprožil mimo desne vratarjeve vratnice, mreža se je vendarle zatresla v 16. minuti, ko je v polno zadel Rudi Požeg Vancaš. Celjani so zvito izpeljali akcijo s prostega strela, izigrali so naivno Olimpijino obrambo, Požeg Vancaš se je znašel v oči iz oči z Ivačičem in ga premagal z mojstrskim silovitim strelom pod prečko.

Celjani so prvi polčas odigrali odlično, na odmor bi s kančkom sreče lahko odšli celo z višjo prednostjo, a so bili v zaključku akcij nekajkrat premalo zbrani, enkrat pa jim je veselje ob strelu Nina Pungerška preprečila še vratnica. Na drugi strani je bil vratar Metod Jurhar praktično brez dela.

Uremović izenačil na 1:1

V nadaljevanju so ljubljanski nogometaši zaigrali precej bolje, takoj so pritisnili na vrata gostiteljev, po dobri uri igre se jim je pritisk vendarle izplačal. Rok Kronaveter je z desne strani pred vrata poslal predložek iz kota, ob prvi vratnici je bil najvišji Filip Uremović, ki je žogo poslal v mrežo za 1:1. Do konca tekme so varovanci Igorja Bišćana iskali tako želeni zmagoviti zadetek, a tudi na krilih rezervistov Stefana Savića in Leona Benka se Jurharjeva mreža ni več zatresla. Še najbolj vroče je bilo v prvi minuti sodnikovega dodatka, ko je prav Jurhar ustavil nevaren Benkov strel iz bližine.

Triglav na koncu le izvlekel remi

V prvem polčasu je bil Triglav boljši tekmec in ga tudi zasluženo dobil. Edini zadetek so Gorenjci dosegli v 28. minuti, ko je malce z leve strani z dobrih desetih metrov sprožil Matej Poplatnik in premagal Primoža Bužana. To je bil njegov 13. gol v sezoni, s katerim se je utrdil na prvem mestu lestvice strelcev. Po dokaj mirnem uvodu drugega dela pa so v 57. minuti gostitelji na igrišču ostali le z deseterico. Gašper Udovič je ob poskusu izbijanja žoge nogo dvignil precej visoko in v obraz zadel Johana Nkamo, za kar so mu sodniki pokazali rdeči karton. Gostje so hitro izkoristili številčno premoč, ko je Felipe Santos v 62. minuti podal z desne strani pred gol, kjer je bil od Roka Elsnerja hitrejši Vedran Gerc in iz bližine zadel za 1:1. Nova težava za Kranjčane je bil drugi rumeni in s tem rdeči karton Vlada Šmita v 73. minuti, minuto zatem pa so Primorci povedli. Erik Gliha je podal s prostega strela z desne strani, Tim Vodeb je z glavo zadel za vodstvo gostov.

Kljub dvema igralcema manj pa so gostitelji v 79. minuti izid poravnali, ko je po podaji oziroma strelu Igorja Bukare z desne strani pred vrati žogo v mrežo preusmeril Nejc Pušnik.

28. krog, nedeljske tekme:

CELJE - OLIMPIJA 1:1 (1:0)

Požeg Vancaš 16.; Uremović 65.

Celje: Jurhar, Andrejašič, Stojinović, Džinić, Vidmajer, Cvek, Pišek, Lupeta (66./Lotrič), Pungaršek (76./Pečnik), Požeg Vancaš, Vizinger (89./Kerin).

Olimpija: Ivačič, Apau, Uremović, Zarifović (45./Ilić), Štiglec, Tomić (65./Benko), Miškić, Čanađija, Alves (78./Savić), Kronaveter, Issah.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI 2:2 (1:0)

400; Poplatnik 28., Pušnik 79.; Gerc 63., Vodeb 74.

RK: Udovič 57., Šmit 73./oba Triglav

Triglav: Džafič, Šmit, Kryeziu, Elsner (67./Bukara), Robnik (84./Vokić), Mlakar, Tijanič, Udovič, Kuhar, Poplatnik, Majcen (66./Pušnik).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate (46./Soldo), Badžim, Pahor, Gliha, Humar (59./Gerc), Nkama, Delgado, Romero (89./Zemljak), Santos, Vodeb.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

Danes ob 19.00:

DOMŽALE - RUDAR -:- (-:-)



Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - MARIBOR 0:2 (0:0)

1.500; Mlakar 64., Dervišević 89.

RK: Handanović 81./Maribor



GORICA - KRŠKO 2:0 (1:0)

600; Gorenc 20./ag, Gulič 88.

Lestvica: OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 MARIBOR 28 18 7 3 55:20 61 DOMŽALE 27 17 5 5 59:21 56 RUDAR 27 13 4 10 40:34 43 CELJE 28 11 7 10 48:37 40 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 27 8 5 14 31:48 29 ALUMINIJ 27 5 7 15 29:50 22 ANKARAN HRVATINI 28 3 9 16 26:66 18 TRIGLAV 28 3 7 18 22:58 16

M. R., M. L.