Olimpija v lovu na prvo pokalno lovoriko v 15 letih

Vse štiri tekme v živo na TV SLO 2 in MMC-ju

3. april 2018 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija in Gorica sta favorita polfinalnih obračunov slovenskega nogometnega pokala, toda tudi Celje in Aluminij vidita svoje priložnosti. Prvi tekmi sta na sporedu danes in v sredo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Gorica in Aluminij se bosta pomerila danes ob 17.15. To je bil finalni par pokala leta 2002, ko so Primorci osvojili enega od treh naslovov v tem tekmovanju. Po visoki zmagi doma, enega od zadetkov je dosegel tudi sedanji trener Miran Srebrnič, je bila povratna tekma zgolj formalnost. Gorica in Aluminij sta se v tej sezoni pomerila trikrat, vse dvoboje pa so dobili Goričani, nazadnje pred dvema tednoma z 1:0. Kidričani so na enajstih medsebojnih dvobojih v prvenstvu zmagali le enkrat, so pa izločili Gorico v četrtfinalu Pokala Slovenije v sezoni 2012/13.

"Seveda si vsak želi priti do vrha. Priložnost je, vendar ni tako lahko priti prek Aluminija, kot si nekateri predstavljajo. Pokal je specifičen, z Aluminijem pa so tekme vedno težke," je povedal Srebrnič, ki bo lahko spet računal na povratnika po poškodbi Mirana Burgića in Amela Džuzdanovića. Glavna nevarnost za vrata Gorice bo Ibrahim Mensah, ki je v zadnjem prvenstvenem krogu zabil hat trick. "To je tekma, na kateri trener ne potrebuje ekstra motivacijskih prijemov. Fantje so za take priložnosti sami po sebi dovolj motivirani," pa pred tekmo pravi trener Aluminija Oliver Bogatinov.

Tudi Olimpija in Celje sta že igrala v finalu pokala. To je bilo leta 2003, ko je bil eden izmed junakov Ljubljančanov Robert Prosinečki, ki je dosegel izjemen zadetek s prostega strela (glej VIDEO). Olimpija je takrat četrtič in hkrati zadnjič dvignila pokalno lovoriko. Lepo priložnost ima spet letos, saj v konkurenci ni več ne Maribora ne Domžal.

Trener Olimpije Igor Bišćan je previden: "Igramo proti dobri ekipi, s katero smo se na nedavni tekmi precej namučili za zmago. Imamo dovolj dobro ekipo in dovolj dolgo klop za vse tekme." Serijo spomladanskih zmag Olimpije je na sobotnem derbiju prekinil Maribor, ki je izenačil v končnici tekme. Celjani so v soboto do vrha napolnili mrežo Ankarana, ki je tekmo končal le z osmimi igralci. "Pomembna nam je vsaka minuta prve tekme in odziv mojih fantov. Veselimo se igranja proti dobrim ekipam, na takih tekmah se lahko kaj naučimo," je povedal trener Celja Dušan Kosić.

POKAL SLOVENIJE

POLFINALE, prvi tekmi



Torek ob 17.15:

GORICA - ALUMINIJ



Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15.



Sreda ob 18.00:

OLIMPIJA - CELJE



Povratna tekma bo 11. aprila ob 17.15.

R. K.