Olimpija v novi sezoni v boj tudi z Battlom

Okorn z okrepitvijo zelo zadovoljen

14. julij 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

KK Olimpija je bogatejša za novega člana. Ekipo je okrepil 28-letni organizator igre Talor Battle, ki je z ljubljanskim kolektivom podpisal pogodbo do konca sezone 2017/18.

Battle je lansko sezono končal na Madžarskem v dresu Atomeromua, kjer je v povprečju dosegal 16,4 točke, 5,7 skoka in 7,7 podaje na tekmo. Pred tem je v sezoni 2015/2016 nastopal v izraelski prvi ligi pri Hapoelu iz Tel Aviva, kjer je vse do poškodbe rame v povprečju dosegal 12,4 točke in 5,8 podaje na tekmo.

Battle, ki je rekorder univerze Penn State po doseženih točkah, je v Evropi do sedaj nastopal še za francoski Cholet, nemški Telekom Baskets Bonn, italijansko Orlandino in belgijski Mons-Hainaut.

Naredili bodo vse, da ponovijo uspeh

"Zelo sem vesel, da sem postal del Olimpije. Verjamem, da lahko pomagam klubu doseči željene športne rezultate. Veselim se sezone, ki bo naporna, ampak vem, da nam lahko uspe doseči zastavljene cilje. Nisem bil del ekipe v lanski sezoni, ko so fantje osvojili državni in pokalni naslov, ampak verjemite, naredili bomo vse, da ponovimo dober rezultat," je dejal

"Battle je igralec, ki lahko igra na obeh branilskih položajih. Takšnega igralca smo si želeli, saj bo tako lahko igral z Barbaričem, Španom in Badžimom v vseh kombinacijah. V lanski sezoni se je vračal po poškodbi na Madžarskem, pred tem pa je že igral v kvalitetnih ligah. Z igralcem smo hitro našli skupni jezik, saj je pokazal velik interes za igranje v našem klubu. Zelo sem zadovoljen," je pojasnil trener ekipe Gašper Okorn, direktor kluba Matevž Zupančič je dodal: "Z Battlom smo pridobili še zadnjega igralca na zunanjih položajih. Sestava ekipe teče gladko in mirno se lahko osredotočimo le še na iskanje okrepitve na položaju krilnega centra."

M. L.