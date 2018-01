Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Olimpija je lani v finalu Pokala Spar po podaljšku premagala Krko. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija v polfinalu s Sixt Primorsko

Zaključni turnir bo v Tivoliju

31. januar 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Žreb je določil, da se bosta v polfinalu košarkarskega Pokala Spar pomerila vodilna ekipa slovenskega prvenstva Sixt Primorska in branilka naslova v tem tekmovanja Petrol Olimpija.

V drugem polfinalu bosta igrala Krka in Šenčur.

Medtem ko je direktor Sixt Primorske Matej Avanzo na žrebu povedal, da bodo njegovi košarkarji dali vse od sebe, da se dostojno zoperstavijo favoritu turnirja, je direktor Petrola Olimpije Roman Lisac opozoril, da njegovi ekipi ob napornem ritmu treh tekem na teden zmanjkuje moči.

"Olimpija bo v tej sezoni odigrala približno sto tekem, kar pomeni, da na vsaki tekmi ne more dati vsega od sebe, zato se ji dogajajo hudi padci in nepričakovani porazi. Zato znova apeliram na klube, ki oblikujejo sistem državnega prvenstva, ter Košarkarsko zvezo Slovenijo, da za naslednjo sezono dobro razmislijo o sistemu tekmovanja in da ekipe, ki nastopajo v treh različnih tekmovanjih, izvzamejo iz prvega dela državnega prvenstva. Verjetno se vsi strinjate, da takšne Petrol Olimpije, ki se "vleče" po igrišču, ne potrebuje nihče," je dejal Lisac.

Finalni turnir bo v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Petek, 16. februqar, ob 18.00:

KRKA - ŠENČUR

Ob 20.00:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

Finale bo 18. februarja.

R. K.