Olimpija v Stožicah do tretjega poraza v Ligi prvakov

Devin Oliver do dvojnega dvojčka

25. oktober 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 25. oktober 2017 ob 20:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v Stožicah dosegli tretji poraz v Ligi prvakov, tokrat so morali priznati premoč nemškemu Bayreuthu (77:90).

Ljubljanski košarkarji so odigrali tretjo od osmih tekem v 15 dneh, prvič pa so se varovanci Gašperja Okorna predstavili domačemu občinstvu v Ligi prvakov. Niti tokrat v tem tekmovanju niso okusili slasti zmage.

Pri Ljubljančanih je bil najbolj razpoložen Devin Oliver, dosegel je dvojni dvojček: 20 točk in 10 skokov. Prvi strelec Nemcev je bil s 25 točkami Gabi York.

Nemci hitro do dvomestne prednosti

Prvih pet točk je za Olimpijo dosegel Oliver, to pa je bilo edino vodstvo Olimpije v prvi četrtini (5:4). Nemci so hitro prevzeli pobudo, vodili so že za 11 točk (15:26). Olimpija je do konca prve četrtine znižala zaostanek (20:26).

V drugi četrtini so gostje hitro podvojili prednost (20:32), niti minuta odmora pa ni ustavila naleta Nemcev, ki so po dveh minutah in pol igre imeli že 17 točk naskoka (20:37). Neustavljiv je bil York, ki je Ljubljančanom v prvem polčasu nasul 17 točk.

Tretja četrtina Olimpiji

Pri Olimpiji je v prvem polčasu 11 točk dosegel Oliver, ravno po njegovem košu v tretji četrtini pa je Olimpija po dolgem času zaostajala za manj kot deset točk (49:58). Po štirih zaporednih točkah Morgana je bil zaostanek ljubljanske ekipe le še štiri točke (55:59). Olimpiji se ni uspelo še bolj približati, saj je v zadnjih treh minutah in pol v tretji četrtini dosegla le pet točk. Nemci so bili učinkovitejši in v zadnjih deset minut tekme so vstopili z osmimi točkami prednosti (60:68).

Olimpija se je sicer na začetku odločilne četrtine približala na šest točk zaostanka (64:70), a je nato sledila prevlada Nemcev, slabih pet minut pred koncem so vodili že za 16 točk (69:64), srečanje so mirno končali (77:90).

V naslednjem krogu jih 31. oktobra čaka španski Movistar Estudiantes.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 3. KROG

PETROL OLIMPIJA - BAYREUTH

77:90 (20:26, 20:24, 20:18, 17:22)

Oliver 20, Morgan 18, Lorbek 14, Badžim 10, Špan 6, Kastrati 5, Hrovat in Radulović po 2; York 25, Brooks in Wachalski po 12, Robinson 10, Linhart 9, Seiferth 8, Marei 6, Doreth 5, Amaize 3.



Ob 20.30:

STRASBOURG - ESTUDIANTES



Že odigrano:

ROSA RADOM - REYER VENEZIA

71:81 (22:6, 17:31, 12:17, 20:27)



AEK ATENE - BANVIT

70:74 (16:23, 17:15, 17:17, 20:19)

Vidmar 12 (za dve: 6/7) in 6 skokov v 25 minutah za Banvit.

Lestvica: BAYREUTH 3 3 0 +32 6 REYER VENEZIA 3 2 1 +15 5 BANVIT 3 2 1 +1 5 ESTUDIANTES 2 2 0 +18 4 AEK ATENE 3 1 2 -10 4 STRASBOURG 2 1 1 +12 3 PETROL OLIMPIJA 3 0 3 -31 3 ROSA RADOM 3 0 3 -37 3

D. S.