Olimpija v Stožicah dosegla le 57 točk - gladka zmaga Estudiantesa

Vrnitev Begića uradno potrjena

17. januar 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 11. krogu Lige prvakov v Stožicah izgubili proti Estudiantesu s 57:72. V Ljubljano se je vrnil 32-letni center Mirza Begić, ki je sklenil pogodbo do konca sezone 2019/20.

Že začetek srečanja ni bil obetaven. Estudiantes je povedel z 10:2 in Ljubljančani so bili vseskozi v zaostanku. Po prvi četrtini so zaostajali za devet točk (17:26), ob polčasu pa za osem (31:39). Gostje so v tretji četrtini še povišali prednost in se oddolžili za grenak poraz v prvem delu tekmovanja na domačem parketu s 75:81. Pri zmajih je bil najboljši strelec Jan Špan z 11 točkami, deset jih je dodal Battle.

Novi trener Zoran Martić je zaradi preobremenjenosti ekipe napovedal, da evropsko tekmovanje ne bo prvi cilj in da bo skušal ponuditi priložnost vsem igralcem, ki sicer igrajo nekoliko manj. Na koncu se mu je načrt nekoliko izjalovil tudi zaradi poškodb, saj je v prvem polčasu ostal brez Domna Lorbka (koleno), v drugem pa še brez Talorja Battla (gleženj). Martić: V takih pogojih prave možnosti za zmago nismo imeli

"Nismo imeli svežine, kar je bilo očitno. Estudiantes je bil boljše moštvo in je zasluženo slavil. Zame je bilo najpomembneje, da bi obvaroval svoje igralce pred poškodbami, ki so visele v zraku. Večinoma sem razmišljal o tem, kako ne preveč utruditi igralcev in kdo je najbolj utrujen. V takih pogojih prave možnosti za zmago nismo imeli,” je povedal trener Zoran Martić. Trener gostov Salva Maldonado je dodal: "Vesel sem zmage, žal pa mi je, da je Domen Lorbek utrpel poškodbo. V prvem polčasu smo igrali zelo dobro v napadu, v drugem polčasu pa smo igrali dobro obrambo. Nismo zadevali odprtih metov, a sem zadovoljen zaradi naše obrambe. Potek tekme smo nadzirali 40 minut in to me veseli." Ljubljančani so po sedmem porazu ostali v spodnjem delu skupine C brez realnih možnosti za napredovanje med prve štiri. V naslednjem krogu bodo 24. januarja gostovali pri beneški Umani Reyer Venezii. Vrnitev Begića uradno potrjena

V Stožicah so že prejšnji teden ob predstavitvi novega stratega Zorana Martića napovedali, da se bo v Ljubljano vrnil Begić. Uradno so selitev iz Irana dokončali danes.

Za zeleno-bele je nastopal že v sezonah 2002/03, 2007/08, 2008/09 in kratek čas v 2014/15. Vodstvo Petrola Olimpije je v teh dneh uspešno pridobilo vso potrebno dokumentacijo za registracijo igralca v tekmovanjih. V tej sezoni je igral v Iranu, kjer je do novega leta nastopal za Petrochimi Bandar Imam Harbour. Eden izmed razlogov za vrnitev je bilo, kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, tudi domotožje, saj Begić sicer živi v Ljubljani in ima tukaj tudi družino.

216 cm Begić je v pretekli sezoni nastopal za Cedevito, prej pa je igral še za Real Madrid, Olympiacos, Bilbao, Laboral Kutxo in Žalgiris. Košarkarsko pot je začel v rodni Bosni in Hercegovini pri Slobodi Diti iz Tuzle. Pred začetkom sezone 2002/03 je kot izjemen talent prestopil v Olimpijo, kjer je igral za mladinske selekcije in kmalu tudi prejel slovensko državljanstvo. Begić je redno nastopal tudi za slovenske državne reprezentance. Bil je član slovenskih reprezentanc v kategoriji U18 in U20. Za slovensko člansko reprezentanco je nastopil na dveh evropskih prvenstvih, in sicer leta 2011 v Litvi in na domačem EP-ju 2013.

Skupina C, 11. krog:

PETROL OLIMPIJA - ESTUDIANTES

57:72 (17:26, 14:13, 14:17, 12:16)

500; Špan 11, Battle 10, Badžim 9, Morgan 8, Kastrati 5, Oliver 4, Tratnik in Hrovat po 3, Radulović in Lorbek po 2; Caner Medley 17 (4/7 za tri), Suton in Landesberg po 9, Cvetković in Vicedo po 7.



BAYREUTH - BANVIT

76:88 (16:27, 15:16, 23:21, 22:24)



ROSA RADOM - AEK ATENE

63:69 (17:14, 16:22, 10:17, 20:16)



STRASBOURG - REYER VENEZIA

70:67 (23:17, 14:19, 18:12, 15:19)

Lestvica: BANVIT 11 8 3 +53 19 ESTUDIANTES 11 7 4 +45 18 AEK ATENE 11 6 5 +29 17 BAYREUTH 11 6 5 +16 17 STRASBOURG 11 6 5 +13 17 REYER VENEZIA 11 6 5 -4 17 PETROL OLIMPIJA 11 4 7 -66 15 ROSA RADOM 11 1 10 -86 12

A. G.