Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Žiga Pešut je v 58. minuti postavil končni izid. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija z odlično zadnjo tretjino do nove zmage

Dva zadetka Uduča

29. januar 2017 ob 19:08,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 20:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so drugič zapored zmagali v Ligi Ebel. Z odlično zadnjo tretjino so v Tivoliju s 4:1 premagali vodilno moštvo kvalifikacijske skupine Gradec.

Gradec je po dveh tretjinah vodil z 0:1, nato pa sta v uvodnih treh minutah in 13 sekundah zadnje tretjine za vodstvo gostiteljev s 3:1 poskrbela Aljaž Uduč z dvema zadetkoma (prvega je dosegel po odbitem ploščku ob igri z dvema igralcema več) in Mark Čepon, potem ko je ob ogradi dobil plošček mladi Aljaž Chvatal in lepo podal pred vrata. Končni izid je v 58. minuti po protinapadu postavil Žiga Pešut.

V prvi tretjini je pri gostih Oliver Setzinger zadel vratnico. V drugem delu se je Olimpija otresla pritiska, imela tako kot proti Znojmu prejšnjo nedeljo nekaj lepih priložnosti, a ni zatresla mreže. Kazen je prišla v 35. minuti, ko je zadela gostujoča zasedba, strelec je bil Peter Robin Weihager.

Zajc: Z naskokom najboljša tretjina v letošnji sezoni

"To je bila z naskokom najboljša tretjina v letošnji sezoni. Morda kar dve tretjini. V uvodnih 20 minutah nismo bili dobri, Gradec je imel več strelov, druga in tretja tretjina pa sta bili nori. Pozna se pošteno delo. Vsak dan nas je manj, a res smo napredovali. Upam, da se bo zdaj položaj kluba izboljšal," je bil zadovoljen trener Bojan Zajc, ki je kar poplesaval po hodniku. Tako dobre volje ga že res dolgo časa nismo videli.

Zmaji ujeli pravi ritem

"Gradec je bil najbolj vroča ekipa ob koncu rednega dela, osvojil je tudi vse možne točke na začetku drugega dela. Mi smo ujeli pravi ritem, bolj igramo na telo. Nismo dopustili gostom, da razvijejo igro. Streljali smo z vseh položajev. Ne želimo končati na zadnjem mestu, še vedno smo lahko v končnici. Želimo še naprej zmagovati. Brez pravega vratarja nimaš kaj iskati. Frazee res brani odlično. Odpovedali smo le na uvodni tekmi v Beljaku. Upam, da smo na tisti tekmi naredili vse napake. Upam si trditi, da smo najbolj borbena ekipa v Ligi Ebel. Res imajo igralci izjemen karakter. Stvari v našem klubu se premikajo na bolje," je še zaključil Zajc, ki upa, da bo kmalu okreval poškodovani branilec Boštjan Groznik.

V četrtek zmaji gostujejo v Dornbirnu, kjer še nikoli niso zmagali. V soboto ob 16.15 bo na sporedu že povratna tekma z istim tekmecem v Tivoliju.



Drugi del, 4. krog, kvalifikacijska skupina:

OLIMPIJA - GRADEC

4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

500; Uduč 41., 44., M. Čepon 42., Pešut 58.; Weihager 35.

DORNBIRN - FEHERVAR

* 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

McBride 64.

* - po podaljšku

ORLI ZNOJMO - VSV BELJAK

4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Lestvica: * x GRADEC 4 3 0 0 1 +3 13 (4) VSV BELJAK 3 1 0 0 2 +1 9 (6) ORLI ZNOJMO 3 2 0 0 1 +3 8 (2) OLIMPIJA 4 1 1 0 2 -3 5 (0) FEHERVAR 3 1 0 1 1 0 4 (0) DORNBIRN 3 1 0 0 2 -4 4 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela



Skupina za razvrstitev:

BOLZANO - INNSBRUCK

8:5 (2:2, 4:2, 2:1)

KAC CELOVEC - SALZBURG

1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

LINZ - DUNAJ

5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Lestvica: * x SALZBURG 4 3 0 0 1 +7 13 (4)

DUNAJ 4 2 0 0 2 -1 12 (6) LINZ 4 3 0 0 1 +2 11 (2) KAC CELOVEC 4 2 0 0 2 +4 6 (0) BOLZANO 4 1 0 0 3 -6 4 (1) INNSBRUCK 4 1 0 0 3 -6 3 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. R., A. G.