Olimpija za konec prejela "sedmico"

Zmaji so se izognili zadnjemu mestu

21. februar 2017 ob 22:38

Znojmo - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije so letošnjo sezono v Ligi Ebel zaključili s porazom v Znojmu, kjer so bili orli močnejši s 7:0.

Zmaji so bili že nekaj časa brez možnosti za končnico. Na Češko so pripotovali še brez poškodovanega kapetana Aleša Mušiča.

Domači so za uvrstitev v končnico potrebovali zmago in že v prvi tretjini, ko so zabili štiri gole, razrešili vse dvome. Po tretjem golu je v vratih Olimpije Jeffa Frazeeja zamenjal mladi Tilen Spreitzer, ki je moral do konca še štirikrat po ploščev v svojo mrežo. Končno razmerje strelov je bilo 42:23 za domače.

Olimpija se kljub slabi sezoni lahko tolaži z dejstvom, da so se v drugem delu izognili zadnjemu mestu, ki je ob porazu Fehervarja v Beljaku pripadlo Madžarom.

LIGA EBEL



2. DEL, 10. krog



Kvalifikacijska skupina:

ORLI ZNOJMO - OLIMPIJA

7:0 (4:0, 3:0, 0:0)

2.653; Yellow Horn 6., 33., Novak 12., 14., Bartos 12., Podesva 22., Seda 25.

GRADEC - DORNBIRN

4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

VSV BELJAK - FEHERVAR

7:3 (2:0, 3:0, 2:3)

Lestvica: * x GRADEC 10 7 0 0 3 +11 25 (4) ORLI ZNOJMO 10 7 0 0 3 +12 23 (2) --------------------------------------- DORNBIRN 10 5 1 1 3 +9 19 (1) VSV BELJAK 10 3 1 0 6 -2 17 (6) OLIMPIJA 10 2 2 1 5 -18 11 (0) FEHERVAR 10 2 0 2 6 -4 8 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela



Skupina za razvrstitev:

DUNAJ - INNSBRUCK

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

SALZBURG - BOLZANO

8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

LINZ - KAC CELOVEC

1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Lestvica: * x SALZBURG 10 6 1 1 2 +15 25 (4) DUNAJ 10 6 0 1 3 +6 25 (6) KAC CELOVEC 10 7 1 0 2 +22 23 (0) LINZ 10 4 0 0 6 -7 14 (2) INNSBRUCK 10 3 0 0 7 -14 9 (0) BOLZANO 10 2 0 0 8 -22 7 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

A. V.