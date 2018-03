Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Trener Olimpije Igor Bišćan obljublja, da bodo na derbiju proti Mariboru Ljubljančani dali vse od sebe. Foto: www.alesfevzer.com Zdaj je poudarek na taktiki. Glede nasprotnikov: dobro se poznamo, tu ni skrivnosti, pomembneje bo, kako mentalno trdni bomo. S pomočjo navijačev moramo izvleči svoj maksimum. Igor Biščan, trener Olimpije Zeleno-beli imajo pred večnim derbijem s tekmo več 10 točk naskoka pred Mariborom. Foto: Reuters Nihče ne more ničesar skrivati. Mariborčani bodo maksimalno motivirani. A mi igramo doma in narediti moramo vse, da zmagamo. Branko Ilić, kapetan Olimpije Mariborčani so v spomladanskem delu prvenstva zašli v rezultatsko krizo. Foto: MMC RTV SLO/Prva liga Telekom Slovenije Dodaj v

Olimpija za sobotni derbi prodala že osem tisoč vstopnic

Bišćan: Dali bomo vse od sebe

28. marec 2018 ob 15:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po reprezentančnem premoru se bo Prva liga TS nadaljevala konec tedna, v soboto pa bo na sporedu že eden največjih mikov sezone. Derbi med večnima tekmecema Olimpijo in Mariborom.

Ta bo zelo pomemben za obe ekipi, Mariborčani prihajajo reševat sezono, Ljubljančani so odločeni, da bodo v domačih Stožicah naredili nov korak k naslovu.

Na torkovi tekmi reprezentance je bilo vzdušje precej mirno, saj si je zadnjo tekmo Boštjana Cesarja ogledalo le okoli 4.000 navijačev. Na derbiju bo zanesljivo glasneje in bolj vroče, pri Olimpiji so sporočili, da so že zdaj prodali osem tisoč vstopnic, številčna bo tudi gostujoča navijaška skupina.

Bišćan: Dali bomo vse od sebe

Na novinarski konferenci ljubljanskega kluba so pred derbijem sicer nekoliko umirjali strasti in opozarjali, da je prednost na lestvici (Olimpija ima ob tekmi več deset točk naskoka) sicer lepa, a da se vse lahko hitro spremeni, poleg tega pa so derbiji vselej nekaj posebnega. "Spomladanski del smo dobro začeli. Zavedamo pa se, da sobotna tekma ne bo lahka. Težko bo nadaljevati niz, a mi bomo dali vse od sebe. Verjamem v našo ekipo," je dejal strateg zmajev Igor Bišćan. Večjih težav s poškodbami igralcev nima, nekaj manjših odpravljajo, do tekme naj bi bili vsi igralci pripravljeni. Nekoliko večja težava je bil prekinjen proces treningov, ker do danes ni imel na razpolago vseh nogometašev.

Ilić: Na derbijih ni favorita

"Šef je že vse lepo povedal. Imamo lepo prednost, toda na takšnih tekmah ni favorita, ne glede na to, v kakšnih postavah sta ekipi. A prepričan sem, da lahko ob pomoči naših navijačev pridemo do pozitivnega rezultata," pa je dejal Branko Ilić. Bišćan je reprezentančni premor izkoristil tudi za to, da je svojim igralcem namenil nekaj dni počitka, zdaj pa se že vračajo v običajen proces treningov. "Zdaj je poudarek na taktiki. Glede nasprotnikov: dobro se poznamo, tu ni skrivnosti, pomembneje bo, kako mentalno trdni bomo. S pomočjo navijačev moramo izvleči svoj maksimum," napoveduje Bišćan.

Maribor bo še nevarnejši

Zaradi težav, ki so se v taboru vijoličastih nakopičile v zadnjih tednih, pa Ljubljančani ne vidijo prednosti zase. Ilič opozarja, da bo nasprotnik, ki se je znašel v neugodnem položaju, še nevarnejši. "Nihče ne more ničesar skrivati. Mariborčani bodo maksimalno motivirani. A mi igramo doma in narediti moramo vse, da zmagamo." Tudi trener Olimpije je bil previden pri ocenjevanju moči tekmeca: "Pričakujem, da bo Maribor zelo motiviran. Ena tekma lahko zanje pomeni veliko, lahko spremeni vse. K nam prihaja ranjena zver. Zavedamo pa se, da igramo doma, in vemo, kako pomembna bo tekma."

Na tekmo se odpravite pravočasno

Čeprav ima Olimpija lepo prednost, pa Biščan zatrjuje, da ne bodo igrali zgolj na branjenje razlike: "Na takšnih dvobojih je težko igrati na neodločen izid. Igra bo odprta z obeh strani, mi pa ne moremo in nočemo igrati na remi." Pri Olimpiji so še enkrat opozorili gledalce, naj na tekmo - začela se bo v soboto ob 20.30 - pridejo pravočasno zaradi pričakovane gneče in naj ne pozabijo na to, da morajo zaradi personalizacije vstopnic nanje vpisati svoje osebne podatke.

Prva liga TS, 25. krog, petek ob 16.00:

GORICA - RUDAR



Ob 18.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Sobota ob 15.00:

CELJE - ANKARAN HRVATINI



Ob 17.00:

KRŠKO - DOMŽALE



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Lestvica: OLIMPIJA 24 18 4 2 46:10 58 MARIBOR 23 14 6 3 38:17 48 DOMŽALE 22 13 4 5 48:18 43 RUDAR 22 11 3 8 30:24 36 CELJE 23 9 6 8 33:31 33 GORICA 23 8 3 12 23:33 27 KRŠKO 21 6 5 10 27:38 23 ALUMINIJ 23 4 6 13 23:42 18 TRIGLAV 22 3 6 13 19:41 15 ANKARAN HRVATINI 23 2 7 14 19:52 13

M. L.