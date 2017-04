Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 30 glasov Ocenite to novico! Olimpija naj bi prihodnjo sezono nastopala v Ligi AHL, kjer so letos igrali Jeseničani. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija začudena nad novico, da je ne bo več v Ligi Ebel

Počakati bo treba do 26. aprila

13. april 2017 ob 13:12,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Udarci za hokejski klub Olimpija se kar vrstijo. Po krizi na in zunaj ledu so, kot kaže, Ljubljančani izviseli tudi v Ligi Ebel, kjer naj jih prihodnjo sezono ne bi bilo več.

Novico je kot ekskluzivno na spletni strani zapisal avstrijski Salzburger Nachrichten. Tudi v prihodnji sezoni naj bi bilo v Ligi Ebel 12 ekip, Olimpijo pa bo zamenjal zagrebški Medveščak, ki nima več sredstev za nastop v ruski ligi KHL.

Pogovarjali so se tudi o ligi s 14 ekipami, med katerimi bi bili tudi Olimpija in Jesenice, a je večina udeležencev menila, da bi bilo klubov preveč. "Olimpija bi naslednji dve leti igrala v Ligi AHL in naj se tam spet postavi na noge. Čez dve leti bomo znova preučili položaj," je za Salzburger Nachrichten povedal šef lige Peter Mennel in dodal, da resno razmišljajo o širitvi na 14 članov, a šele čez dve leti.

Tako po enajstih letih v Ligi Ebel ne bo nobenega slovenskega kluba. Končna odločitev bo sicer znana 26. aprila po sestanku vodstva lige.

Sistem bo ostal isti kot v pravkar končani sezoni, s 44. krogi rednega dela, drugim delom in končnico.

Olimpija v sodelovanju z MOL-om rešuje težak položaj

V HDD Olimpija so se na pisanje časnika Sazburg Nachrichten odzvali z začudenjem in poudarili, da je klub na zadnjih pogovorih s predstavniki vodstva dobil zagotovilo, da bo sestanek, odločilen za prihodnost Olimpije, 26. aprila. "Po zadnjih dogovorih z vodstvom lige Ebel je naš klub dobil potrditev, da bo 26. aprila sestanek, na katerem se bo odločalo o tekmovanju in sistemu v prihodnji sezoni. Do tega datuma bi mi morali izpolniti zahteve lige. Vodstvo kluba je že pred časom skupaj z MOL-om krenilo v reševanje situacije. Tako je za prihodnjo sezono zelo blizu dogovor z novim večjim sponzorjem, ki bi omogočil, ob napovedanih sredstvih tudi s strani mesta, lažje nastopanje skozi naslednjo sezono," so sporočili iz kluba.

Popovič se ne strinja s pisanjem časnika

"Ta članek nima velike osnove, razen tega, da dejansko je debata o tem, glede na naše stanje. A samo mi lahko odločimo, kaj in kako. Poteza je na nas, da skupaj s sponzorji in mestom povemo, ali smo sposobni normalnega tekmovanja v Ligi Ebel. Zdaj je situacija boljša, a še daleč od dobre ali primerne," se je odzval predsednik ljubljanskega kluba Marko Popovič.

"Predvsem moramo zagotoviti to, kar je tako ali tako naša obveznost, ne glede na Ebel, da poravnamo svoje obveznosti. Sredstva so v postopku črpanja in to bomo naredili. Druga zadeva pa je, da preverjamo možnosti zagotovitve normalnega nadaljevanja delovanja v Ebel, kar pomeni, da ne zamujamo z izplačili. A prihodki so žal izključno povezani s pokrovitelji, od ogleda tekem tega ni zadosti. Tu pa preverjamo scenarije, kaj lahko naredimo. Odločitev pa mora biti na članih društva. Smo tik pred sklenitvijo pomembnega sponzorstva in smo zagotovili močno podporo mestne občine Ljubljana, ocenjujemo, da situacija ni slabša, ni pa še takšna, da bi lahko zagotovili nemoteno delovanje v Ligi Ebel," je še dejal Popovič.

R. K., T. O.