Olimpija zanika prestop, Zahovič Cretuja že predstavil, končno besedo bo imel NZS

Registracijska komisija bo zasedala po končanem prestopnem roku

13. februar 2018 ob 15:07,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 17:07

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Tik pred koncem prestopnega roka je slovensko nogometno prizorišče razburkal prestop Alexandruja Cretuja iz Olimpije v Maribor. Medtem ko so vijoličasti prepričani, da je igralec po plačilu odkupne klavzule njihov član, pri Olimpiji menijo, da so bili izigrani in da dokumenti niso veljavni.

Zadnjo besedo ob prestopu Romuna iz slovenske prestolnice v klub pod Kalvarijo bo po besedah pravne službe pri Nogometni zvezi Slovenije imela registracijska komisija NZS. Ta bo zasedala po končanem prestopnem roku, ki se v Sloveniji zaključi v četrtek, 15. februarja.

25-letni romunski nogometaš, ki zadnjih šestih mesecih ni dobil veliko priložnosti v dresu zmajev, si je že dalj časa želel drugam, dolgo so nadarjenega vezista opazovali pri Mariboru. A sta kluba pred časom sklenila dogovor, da si ne bosta jemala igralcev, prav tako je imel Cretu v svoji pogodbi z zmaji, ki velja do 30. junija 2020, klavzulo, ki mu dovoljuje le odhod v tujino. Sinoči pa je z Mariborom podpisal pogodbo do leta 2021.

Mandarić se strinja le s Cretujevim odhodom v tujino

Pri ljubljanski Olimpiji so zanikali prestop, saj naj bi klubski dokument, ki je predpogoj za kasnejšo morebitno prodajo, dovoljeval le prodajo v tujino, ker Olimpija ne želi igralcev prodajati konkurenčnim klubom. "Predsednik kluba Milan Mandarić ostaja pri stališču, da lahko Alexandru Cretu odide v tujino pod dogovorjenimi pogoji, nikakor pa to ne velja za Slovenijo. Vsaka drugačna razlaga dogovora/avtorizacije je v nasprotju z voljo kluba in prej podpisanimi dokumenti," so sporočili iz Olimpije.

Po zagotovilu Cretujevega agenta, da je igralcu našel klub v tujini, je v. d. direktorja NK Olimpija Ljubljana Dejan Stamenkovič izdal pisno dovoljenje, da se agent lahko začne pogovarjati o kasnejši prodaji in dogovoru med Olimpijo in neimenovanim klubom iz tujine. Dokument, ki je šele predpogoj za kasnejšo morebitno prodajo, ima naveden podatek, da bo Olimpija izdala ITC (International Transfer Certificate) - torej velja le za tujino. V primeru, da je agent igralca prodajal v Slovenijo, je očitno prišlo do prekoračitve pooblastila, saj Olimpija ne želi igralcev prodajati konkurenčnim klubom. "Dokument, ki smo ga poslali agentu, je bil posledica naših prejšnjih dogovorov in ustnih pogovorov in ga je treba v tem kontekstu tudi vzeti. Vse ostalo je proti volji kluba. O vsem tem smo obvestili tudi agenta in vodstvo NK Maribor," je povedal Stamenkovič.