Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Brez pirotehnike ni šlo niti v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpiji 5.400, Mariboru pa 2.000 evrov kazni

Kabha bo odsoten šest tednov

15. marec 2017 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je Olimpiji zaradi neprimernega vedenja ljubljanskih navijačev na tekmi v Domžalah naložil denarno kazen v višini 5.400 evrov.

Rogelj je v utemeljitvi zapisal grehe, ki so jih storili navijači. To so žaljivo skandiranje, aktiviranje in metanje pirotehničnih sredstev ter posledična prekinitev tekme. Ob tem je upošteval predkaznovanost.



Vezist Maribora Marwan Kabha bo moral zaradi poškodbe stegenske mišice počivati vsaj šest tednov. Izraelec se je poškodoval na sobotni tekmi proti Aluminiju.



Maribor bo zaradi podobnih incidentov na poseben račun NZS-ja vplačal 2.000 evrov. Zaradi bakel na tribuni pa so bili kanzovani tudi Celjani, in sicer s 150 evri.

R. K.