Olimpiji dramatična končnica proti vodilnemu Strasbourgu

12. december 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 22:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 8. krogu Fibine Lige prvakov v Stožicah premagali favorizirano ekipo Strasbourg (78:77).

Ljubljančani so kljub oslabljeni zasedbi, manjkala sta poškodovana Erjon Kastrati in Talor Battle, na domačem parketu presenetili favorizirane Francoze. Trije košarkarji Olimpije so dosegli 13 točk - Devin Oliver, Jan Špan in Domen Lorbek.

Ob polčasu je Olimpija izgubljala za pet točk, Ljubljančani pa so po dolgem zaostanku izenačili na polovici tretje četrtine (50:50).

V zadnjo četrtino so favorizirani gostje vstopili z dvema točkama prednosti (58:60). Gostje so v zadnjem delu igre povedli za devet točk (61:70), a se je Olimpija vrnila. Varovanci Gašperja Okorna so začeli nizati koše, Roko Badžim je s prodorom znižal na le 67:70, v naslednjem napadu pa je Dražen Bubnić zadel trojko. Ko je nato Oliver štiri minute pred koncem ukradel žogo in zabil za vodstvo po dolgem času (73:72), se je zdelo, da lahko zmaji iz tekme potegnejo tudi kaj več.

Najzvestejši navijači - v Stožicah se je zbralo 1.000 gledalcev - pa so trepetali do konca. Trojka Lorbka je zadeve sicer olajšala (76:73), toda ni še odločila tekme. Jordan Morgan je skoraj dve minuti pred koncem dosegel zadnji domači točki (78:76), na srečo Ljubljančanov pa so nato precej grešili tudi tekmeci. Po zadetih prostih metih so se približali na točko zaostanka (78:77), po zgrešenem metu Morgana sedem sekund pred koncem so še imeli priložnost za zadnji napad in zmago, toda tudi Zack Wright ni zadel in točki sta ostali doma. Olimpija se tako veseli tretje zmage v Ligi prvakov.

Ljubljančani bodo tudi naslednjo tekmo v Ligi prvakov odigrali doma, 19. decembra bo njen tekmec turški Banvit.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 8. krog

PETROL OLIMPIJA - STRASBOURG

78:77 (16:18, 16:19, 26:23, 20:17)

1.000; Oliver, Špan in Lorbek po 13, Bubnić in Morgan po 12, Badžim 11, Barbarić 4; Wright 20, Leloup 11, Labeyrie 10, Sy 9, Bilan 8, Logan in Cortale po 7, Atkins 5.

Prosti meti: 10/11; 13/18

Met za dve točki: 19/39; 24/44

Met za tri točke: 10/20; 6/23

Skoki: 34; 35

ESTUDIANTES - AEK ATENE

78:85 (18:14, 23:20, 15:21, 22:30)

Sreda ob 20.00:

BAYREUTH - ROSA RADOM



Ob 20.30:

BANVIT - REYER VENEZIA

Lestvica: STRASBOURG 8 5 3 +31 13 REYER VENEZIA 7 5 2 +38 12 AEK ATENE 8 4 4 +10 12 ESTUDIANTES 8 4 4 +7 12 BAYREUTH 7 4 3 +19 11 BANVIT 7 4 3 -2 11 PETROL OLIMPIJA 8 3 5 -44 11 ROSA RADOM 7 1 6 -59 8

LIGA ABA 2, 9. KROG



KRKA - SIXT PRIMORSKA

93:81 (23:24, 20:21, 27:20, 23:16)

Marinelli 18, Kovačević 16, Dimec 15; Mulalić 17, Ferme in Čakarun po 12.



Sreda ob 18.00:

ZRINJSKI - ROGAŠKA

OHRID - BOSNA

BORAC ČAČAK - SPLIT

LOVĆEN - TEODO TIVAT

VRŠAC - DYNAMIC



Vrstni red: Sixt Primorska in Krka po 16, Vršac, Borac in Dynamic po 13, Split, Rogaška in Teodo po 12, Lovčen in Zrinjski 11, Bosna 10, Ohrid 8.

