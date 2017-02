Olimpijin "Ronaldinho" želi vsaj delček uspeha vzornikov

Odlikujejo ga tehnika, hitrost in moč

24. februar 2017 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Fejst fant je, komunikativen. Na igrišču že kaže obrise prave okrepitve," ga je opisal Nejc Vidmar. Nathan Oduwa je tisti novinec pri Olimpiji, ki je prišel iz najbolj zvenečega kluba.

Pri Tottenhamu vzgojeni nogometaš je v osnovi krilni napadalec, a se po lastnih besedah zlahka prilagaja različnim postavitvam in lahko igra tudi na drugih položajih. Mladenič, ki bo prihodnjo nedeljo dopolnil 21 let, je v zadnjih dveh letih zamenjal kar nekaj klubov, kamor so ga posodili Spursi: nosil je dres Luton Towna, Rangersov iz Glasgowa, Colchester Uniteda ter od septembra do januarja tretjeligaša Peterborough Uniteda.

V zadnjem mesecu na Otoku je igral za drugo moštvo Tottenhama, zdaj pa se je znašel v Ljubljani. Potem ko je že kazalo, da je prestop padel v vodo, je 14. februarja le podpisal triletno pogodbo z Olimpijo. O prvih vtisih v novem moštvu je spregovoril posebej za MMC.



Kaj ste vedeli o Sloveniji, preden ste prišli sem?

Ne veliko. Vedel sem, da je Maribor pred leti v Ligi prvakov igral proti Chelseaju, to pa je bolj ali manj vse.

Ste morda spremljali tudi nedavno reprezentančno tekmo med Slovenijo in Anglijo?

Ja, spomnim se te tekme. Mislim, da je bila odigrana na stadionu Olimpije, kajne? Slovenija je igrala res dobro, naredila je dober vtis name.

Prejšnji teden ste postali član Olimpije, ki ste se ji najprej pridružili na pripravah v Turčiji. Kakšni so vaši prvi vtisi ob prihodu v Ljubljano?

Ljubljana je lepo mesto, tu je veliko manj gneče kot v Londonu. Vse je blizu, središče mesta ni daleč od tu, kjer treniramo. Vsi so do mene zelo prijazni, soigralci so me sprejeli z odprtimi rokami. Trdo in intenzivno trenirajo, da bi postali boljši. Zunaj igrišča smo prijatelji in zelo povezani. Za zdaj se tu počutim dobro, stadion je izjemen, igrišča za trening kakovostna.

Kaj bi rekli o kakovosti ekipe?

Kakovost je zelo velika, imamo veliko dobrih nogometašev. Intenzivnost treningov je zelo podobna tistim v Angliji. Upam, da bom dobil priložnost in si priboril svoje mesto v ekipi. Trdo bom delal za to, da se za priložnost odkupim z zadetki in podajami.

Opišite nam na kratko svojo dozdajšnjo kariero.

Za Tottenham sem igral devet let, tam sem začel, ko sem imel 11 let. Naučil sem se igre z žogo, saj Tottenham rad igra po tleh. Nekateri bi rekli, da to ni pravi nogomet in da je treba spoznati pravi moški, agresivnejši nogomet. Posodili so me v različne klube v različnih ligah, nekatere izkušnje so bile dobre, druge ne. A povsod sem se nekaj naučil. Zdaj sem se odločil, da pridem v Slovenijo, saj je Olimpija pokazala veliko zanimanje zame. Želel sem se preizkusiti v tujini, saj sem tehnično dobro podkovan igralec, angleški nogomet pa je precej agresiven, še posebej v nižjih ligah. Vesel sem, da sem tu.

Se je bilo težko odločiti za selitev sem?

Ja, ampak ne zaradi kluba, temveč zaradi tega, ker imam v Angliji veliko prijateljev, tam živi tudi večina moje družine. Težko jih je bilo zapustiti, saj sem prvič zares od doma. Bil sem že v Glasgowu pri Rangersih, a to je vseeno nekaj drugega. Vsi so me podprli pri moji odločitvi, Slovenija pa tudi ni tako daleč od Anglije.

Kazalo je že, da prestop ne bo uspel, potem pa se je vse skupaj spremenilo. Kako to?

To je bolj vprašanje za mojega agenta in klub. Pogajali so se in na koncu dosegli dogovor. To je vse, kar vem.

S katerim znanim nogometašem bi se primerjali po načinu igre?

Ljudje govorijo, da sem podoben Ronaldinhu ali Neymarju, celo Ronaldu. Lepo je prejemati pohvale, toda sem še zelo daleč od njihovih sposobnosti in dosežkov. Zgledujem se po njih. Upam, da bom nekoč dosegel vsaj delček tistega, kar so dosegli oni.

Katera je vaša največja vrlina?

Tehnika in fizične sposobnosti, kot sta hitrost in moč. Na sto metrov sem bil najhitrejši v šoli, ampak se ne spomnim časa. Hitro se premikam po igrišču.

V čem pa so vaše največje rezerve?

V vsem lahko napredujem, tudi pri tehniki, hitrosti in moči ter igri z glavo. Verjamem, da imam rezerve še povsod, da bi postal še raznovrstnejši nogometaš.

Matej Rijavec