Olimpijo v Feldkirchu ustavil vratar Caffi

Razmerje strelov 35:34 za zmaje

5. december 2017 ob 23:13

Feldkirch - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so v Alpski ligi gostovali pri nekdanjem evropskem prvaku Feldkirchu in izgubili s 6:1. Edini zadetek za zmaje je v 45. minuti dosegel Matic Kralj.

Kralj je zadel, potem ko je Feldkirch že vodil s 5:0. Zmaji so prvo tretjino izgubili le z 1:0, nato pa so med 33. in 39. minuto dobili tri gole, s čimer je bil zmagovalec odločen. Razmerje strelov je bilo 35:34 za varovance Andreja Brodnika, a je v vratih domačih blestel Alex Caffi. Pri vodstvu Feldkircha s 5:0 v 43. minuti je Roberta Kristana v golu zamenjal Tilen Spreitzer.

Olimpija ima tako po 22 tekmah 11 zmag, dve zmagi po podaljških, en poraz po podaljških in osem porazov. Tako ostaja na šestem mestu, Feldkirch se je ob tekmi manj prebil na četrto.

ALPSKA LIGA



23. KROG



FELDKIRCH - SŽ OLIMPIJA

6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

854; Stanley 19., Mairitsch 33., Birnstill 35., Stanley 39., Draschkowitz 43., Samardžić 54.; Kralj 45.



Sreda:

ZELL AM SEE - CORTINA

FASSA - RITTNER

GARDENA - BREGENZERWALD

NEUMARKT - LUSTENAU



Četrtek:

STERZING - ASIAGO

PUSTERTAL - KAC MLADI

Lestvica: * x RITTNER 20 13 4 0 3 47 SIJ ACRONI JESENICE 20 13 2 2 3 45 ASIAGO 20 13 1 1 5 42 FELDKIRCH 21 12 2 2 5 42 PUSTERTAL 21 12 0 4 5 40 SŽ OLIMPIJA 22 11 2 1 8 38 STERZING/VIPITENO 20 10 2 2 6 36 CORTINA 21 8 2 5 6 33 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

