Prevc skočil 113 metrov, koliko mest bo pridobil?

Po prvi seriji vodi Poljak Hula, Tilen Bartol 12.

10. februar 2018 ob 12:36,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 15:39

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vrhunec današnjega olimpijskega dogajanja v Pjongčangu je tekma skakalcev na srednji skakalnici. Po prvi seriji vodita Poljaka Hula in Stoch.

Stefan Hula je skočil kar 111 metrov, Kamil Stoch (z mesto nižjega zaletišča) 106,5 metra. Tretji je Norvežan Johann Andre Forfang, četrti Nemec Richard Freitag. Od Slovencev je bil najboljši Tilen Bartol (106,0 m), dvanajsti. Peter Prevc je 24., Jernej Damjan 27. Prenos finalne serije je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Prevc je skočil kar 113 metrov.

DALJAVE SLOVENCEV poskusna 1. serija 2. serija Timi ZAJC 94,5 m 97,0 m - Tilen BARTOL 103,0 m 106,0 m Peter PREVC 101,0 m 98,5 m 113,0 m Jernej DAMJAN 101,0 m 97,0 m 95,5 m

Prevc dolgo čakal na zeleno luč

Prva serija je bila maratonska, v zelo mrzlem vremenu je trajala skoraj uro in pol. Najprej je pihal vzgornik, nato je nagajal bočni veter in bilo je tudi nekaj prekinitev. Najdaljša prekinitev je bila prav pred nastopom Petra Prevca, ki je šel kar štirikrat na štartno rampo, kar je pustilo posledice. Skočil je le 98,5 metra in izgubil možnosti za vrhunsko uvrstitev. Vetrna izravnava je bila šibka, Prevc je dobil odbitek 11 točk.

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. HULA NEM 111,0 131,8 2. K. STOCH POL 106,5 125,9 3. J. FORFANG NOR 106,0 125,9 4. R. FREITAG NEM 106,0 125,5 5. A. WELLINGER NEM 104,5 124,9 6. S. KRAFT AVT 103,5 122,8 7. M. EISENB. NEM 106,0 121,6 8. K. GEIGER NEM 103,5 120,3 9. R. KOBAJAŠI JAP 108,0 120,2 10. R. JOHANSSON NOR 100,5 119,9 11. S. AMMANN ŠVI 105,0 119,4 12. T. BARTOL SLO 106,0 119,0 13. D.-A. TANDE NOR 103,5 118,7 ... 24. P. PREVC SLO 98,5 106,2 27. J. DAMJAN SLO 97,0 101,1 33. T. ZAJC SLO 122,0 98,6

