Olimpijska zmagovalka v maratonu Sumgongova jemala EPO

Zaradi prednisolona pozitivna že na testu leta 2012

7. april 2017 ob 16:09

Nairobi - MMC RTV SLO/STA

Olimpijska zmagovalka v maratonu Jemima Sumgong je bila pozitivna na dopinškem testu izven tekmovanj v Keniji. V njenem vzorcu pa so našli eritropoetin.

32-letna atletinja je avgusta v Riu de Janeiru postala prva Kenijka, ki je osvojila zlato v maratonu.

"IAAF potrjuje kršitev dopinških pravil atletinje Jemime Jelagat Sumgong iz Kenije, kar se je potrdilo ta teden. Pozitivna zaradi EPA je bila na testiranju izven tekmovanj v Keniji. Test je bil izveden v okviru programa IAAF za elitne maratonce, ki ga podpira tudi svetovno združenje največjih maratonov. V zvezi s to zadevo IAAF do konca postopka ne bo dajala več izjav," so zapisali na IAAF.

V Londonu ne bo branila zmage

Sumgongova je bila zaradi prednisolona pozitivna že na testu leta 2012, vendar se je pritožila na dveletno prepoved nastopanja in IAAF ji je kazen septembra istega leta umaknila. Lani je zmagala tudi na prestižnem maratonu v Londonu. Organizatorji so že sporočili, da so zelo razočarani in so že sporočili, da ne bo mogla braniti zmage, saj je do objave izida testa B začasno suspendirana.

Atletska zveza Kenije je tudi potrdila pozitivni primer Sumgongove, zapisala pa je, da je bil to "velik šok in razočaranje za cel narod". Sumgongova še ni komentirala primera, je pa na Facebooku objavila verz iz Svetega pisma: "Nikoli ne bodite zaskrbljeni za naslednji dan ..."

Nekdanja trening partnerica 160 cm visoke in 45 kilogramov težke Sumgongove Rita Jeptoo, ki je leta 2014 slavila v Chicagu in Bostonu, je zaradi uživanja prepovedanih sredstev že dobila štiriletno prepoved nastopanja, prav tako zaradi eritropoetina.

