Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 9 glasov Ocenite to novico! London je bilo prvo mesto, ki je trikrat gostilo olimpijske igre, leta 2024 mu bo sledil Pariz. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpijske igre 2024 v Parizu, leta 2028 v Los Angelesu

Uradna potrditev septembra v Limi

1. avgust 2017 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poletne olimpijske igre leta 2024 bo gostil Pariz, Los Angeles pa bo najboljše športnike privabil štiri leta pozneje, torej leta 2028.

Mednarodni olimpijski komite bo gostitelja uradno določil 13. septembra v Limi. Ko so Budimpešta, Rim in Hamburg umaknili svojo kandidaturo, sta v igri ostala le Pariz in Los Angeles. Po skupnem dogovoru obeh mest in MOK-a bodo igre najprej gostili Francozi. Leta 2024 bo sicer minilo natanko sto let, odkar so bile poletne olimpijske igre zadnjič v Parizu (gostili so jih še leta 1900).

Županja: Zmaga za vse strani

"Pariz in Los Angeles sta izjemni svetovni mesti, ki sta združeni v olimpijskem gibanju. Skupaj stojimo, da bodo uspele tako igre leta 2024 kot 2028. Današnja odločitev kaže, da je dialog mogoč. Razplet pomeni zmago za vse udeležene strani," je bil zadovoljna županja Pariza Anne Hidalgo.



Tudi Los Angeles bo igre gostil tretjič, športniki so zahod ZDA obiskali v letih 1932 in 1984.

S. J.