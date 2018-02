Olimpijske tekme v slogu celotne sezone zelo povprečne

Odmevi po ekipni tekmi skakalcev

19. februar 2018 ob 17:10

Pjongčang - MMC RTV SLO

Skakalci so olimpijske igre končali z ekipno tekmo. Slovenci so v Pjongčangu zasedli peto mesto, kar je, kot so poudarili člani ekipe, realen kazalnik celotne zime.

Slovenija se je borila za četrto mesto z Avstrijo, ki je bila na koncu boljša za dobrih deset točk, najboljši trije pa so bili daleč spredaj - Norveška, Nemčija in Poljska, ki so pobrale kolajne, so imele več kot sto točk naskoka pred Slovenci. Dobitniki medalj – ne seveda v končnem vrstnem redu – so bili odločeni tako rekoč že po prvih dveh skokih, saj so si tri najboljše reprezentance hitro priskakale občutno prednost.

Če se je kakor koli omenjala medalja, je bila glede na prikazano na posamičnih tekmah v Pjongčangu in na vseh treningih na obeh olimpijskih napravah to nerealna napoved. "Skoki so bili nekoliko boljši kot pred dvema dnevoma. S tem sem zadovoljen. Rezultat pa je takšen, da smo vsi skakali v slogu sezone, in tja smo se tudi uvrstili. Čeprav je malce škoda, da nismo premagali Avstrijcev. Na splošno pa so tudi olimpijske igre minile v slogu zime. Ves čas se nekaj lovim in ne najdem perfektnih skokov," je povedal prvi mož slovenske ekipe Peter Prevc, ki je na ekipni tekmi edini od četverice preskočil 130,0 m, kar mu je uspelo v obeh serijah.

Čeprav je v Zakopanah pred olimpijskimi igrami zasedel tretje mesto, pa z letošnjo zimo ne more biti zadovoljen. Kot je sam dejal, ne najde pravih skokov. Po sanjski sezoni pred dvema letoma je imel že lani veliko težav, letos pa je raven skakanja še slabša. V Južno Korejo je prišel kot 17. skakalec svetovnega prvenstva in morebitna ponovitev Sočija, kjer je osvojil dve kolajni, česar se pred Pjongčangom ni želel spominjati oziroma ni želel govoriti o tem, ni bila dosegljiva. Tretje olimpijske igre zapušča z desetim in 12. mestom: "Ta dva tedna sta bila naporna, saj rezultati niso bili po željah. Vseeno, ko se zjutraj zbudiš, verjameš, da ti bo uspel preblisk. Tako greš iz dneva v dan, a ga težko najdeš. Se je pa, ko ti enkrat ne uspe, vsakič težje znova zagnati."

Damjan tu ni bil tako sproščen kot sicer v zimi

Jernej Damjan, ki je na ekipni tekmi nastopil v prvi skupini, ima zdaj za sabo četrte olimpijske igre. S Pjongčangom ni zadovoljen ne z rezultatskega vidika ne z organizacijskega: "Če pustimo Torino, so na vsakih igrah od Vancouvra naprej slabše bivalne razmere za tekmovalce. Postelja je bila tako trda, da dokler nisem našel še ene odeje, da sem jo dal spodaj, sploh nisem spal. Tudi hrana je vsakič slabša." Najizkušenejši slovenski skakalec je trenutno tudi najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, kjer je 15., a se v Pjongčangu ni približal mestom, ki jih je letos že dosegal v svetovnem pokalu. V Južni Koreji je bil 16. in 28.

Če je vso zimo poudarjal, da je ključ do uspeha v sproščenem skakanju, pa se je ta neobremenjenost v Pjongčangu, ko se ni znašel na nobeni napravi, izgubila: "Kar zadeva skoke, sem malce razočaran, saj nisem našel tistih pravih skokov, čeprav je bilo počutje v redu. Nisem mogel biti sproščen, saj sem se ves čas lovil in poskušal marsikaj. Poskusil sem skočiti tudi popolnoma sproščeno, a se to na silo ne da. Borili smo se z Avstrijci in res smo si jih želeli premagati. Malce smo razočarani, da nismo bili četrti, po drugi strani pa je potem ravno tista lesena medalja. Velike razlike med tema dvema mestoma tako ali tako ni."

Olimpijski debi Semeniča, Bartola in Zajca

Ob Prevcu in Damjanu sta v ekipi skakala še Anže Semenič in Tilen Bartol, ki sta tako kot Timi Zajc, ki je nastopil na srednji napravi, dočakala olimpijski debi. "Razočaran sem, saj ekipi nisem dal tistega, kar bi lahko. To je zdaj mimo in gremo naprej v sezono. Olimpijske igre so bile zame slabe, saj skoki preprosto niso bili na ustrezni ravni. Drugače pa je bila nova izkušnja, nekaj drugačnega, kot smo vajeni. Si bom zapolnil tudi nekaj dobrih stvari," je povedal Semenič, ki je še dober teden pred odhodom v Južno Korejo prvič v svetovnem pokalu zmagal, v Pjongčangu pa ni bilo pravih rezultatov. Bartol je ob tem dodal: "Tekma ni bila najboljša. Prvi skok je bil kar dober, drugi pa ne. S svojimi skoki ne morem biti zadovoljen. Olimpijske igre so neka nova izkušnja. Zdaj vem, kako je to videti, in upam, da se jih udeležim še kdaj, mogoče pridem z višjimi cilji in tudi kaj odnesem."

Iz Pjongčanga



Tilen Jamnik

