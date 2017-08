Slovenski odbojkarji nemočni proti olimpijskim podprvakom

Ekipi sta se srečali pred dvema letoma v polfinalu EP-ja

8. avgust 2017 ob 20:13,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 20:45

Cavalese - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Caveleseju morala priznati premoč gostiteljem pripravljalne tekme za evropsko prvenstvo. Italijani so bili boljši s 3:0 (22, 15, 15).

Slovenija je Italijo, ki je aktualen olimpijski podprvak, premagala v polfinalu evropskega prvenstva pred dvema letoma s 3:1, reprezentanci pa se vse od takrat nista več pomerili.

Slovenska reprezentanca v Cavalese ni odpotovala v polni sestavi, saj selektor lahko na gostovanju v Italiji lahko računa le na trinajst reprezentantov. Z izbrano vrsto namreč ni Klemna Čebulja, ki ima nekaj težav s trebušno mišico.

Začetek srečanja je zaznamovalo veliko zgrešenih začetnih udarcev, po drugi strani pa tudi dobri sprejemi in uspešni napadi na obeh straneh, ki so botrovali izenačenemu začetku. Prvič so italijanski odbojkarji z dvema točkama povedli po asu Antonova, in sicer z 8:6. Pri vodstvu z 12:11 je gostiteljem z dobro obrambo uspelo priti do prednosti štirih točk (15:11), ki so jo Kovačevi varovanci stopili šele na začetni udarec Gasparinija, z dobro igro v obrambi, s katero so Italijane prisilili v napake (18:18). Vinčić je s še eno obrambo in blokom poskrbel za vodstvo naše vrste z 21:19, a sta Vettori in Antonov zrežirala še en preobrat, po katerem je šel prvi niz, s 25:22, v roke gostiteljem.

V drugem nizu je Antonov z začetnimi udarci Sloveniji spet povzročil precej težav ter poskrbel za hitro vodstvo italijanske vrste s 4:1. Po nekaj neizkoriščenih napadih in napakah Kovačevih varovancev so tekmeci vodili že z 9:3. Italijani so v nadaljevanju še dvignili raven igre v obrambi, v protinapadih pa je bil nezaustavljiv Lanza (20:12). Do konca niza, ki se je končal s 25:15, so povsem razoroženi Slovenci zbrali le še tri točke.

Tudi tretji niz je Kovač začel z enako postavo kot prva dva, z Vinčićem, Gasparinijem, Pajenkom, Kozamernikom, Urnautom, Šketom in Kovačičem, a je naša udarna postava stik s gostitelji držala le do 3:4. Italijani so namreč z odličnimi servisi Giannellija in dobrimi bloki še enkrat onemogočili našo vrsto (10:4). Slovenski selektor je poizkusil z Ropretom namesto Vinčića in Tončkom Šternom namesto Gasparinija, a se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Italijani so tudi tretji niz dobili brez težav, s 25:15.

Ekipi se bosta pomerili še enkrat, v četrtek ob 16.30.

PRIPRAVLJALNE TEKME

Danes (Cavalese):

ITALIJA - Slovenija

3:0 (22, 15, 15)

Italija: Piano 5, Ricci 1, Buti 1, Mazzone 8, Vettori 13, Sabbi 8, Nelli, Botto 3, Randazzo, Antonov 16, Mazzone, Lanza 12, Giannelli 2, Spirito 1, Balaso, Colaci, Pesaresi. Selektor: Blengini.

Slovenija: Štern T. 7, Pajenk 5, Štern Ž. 2, Kozamernik 3, Šket 9, Gasparini 5, Vinčić 2, Štalekar 1, Koncilja, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 4. Selektor: Kovač.

Sreda ob 16.30 (Cavalese):

ITALIJA - SLOVENIJA

D. S.