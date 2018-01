Olimpijski prvaki za gol boljši od evropskih, Španci razbili Makedonce

Slovenija v torek proti Španiji

21. januar 2018 ob 18:17,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 22:01

Varaždin - MMC RTV SLO

Medtem ko slovenski rokometaši počivajo, pa so njihovi nasprotniki v skupini II nadaljevali tekmovanje. Danci so bili s 26:25 boljši od Nemcev v prvi tekmi dneva, v večerni tekmi pa so Španci visoko z 31:20 premagali Makedonce.

Prva tekma je obetala hud boj, pomerili so se evropski (Nemčija) in olimpijski prvaki (Danska), slednji pa so tako kot proti Sloveniji pokazali največ v zadnjih desetih minutah, srečanje so zasluženo dobili.

Trdna obramba, malo golov

Danci so srečanje bolje začeli, povedli so z 2:0. Nemci so kar devet minut potrebovali za prvi zadetek (1:2), hitro zatem so tudi izenačili na 2:2. Danci so imeli nekajkrat gol naskoka, nasprotniki so jih vedno znova ujeli. V 25. minuti pa so Nemci prišli do prvega vodstva (7:6). V končnici so imeli +2 (9:7), a je Dancem do konca prvega polčasa uspelo še enkrat zadeti. Zelo izenačen prvi polčas je postregel z malo goli.

Danci do +3

V drugem polčasu je bila zgodba obratna, Nemci so vodili, Danci so jih lovili. Prvič v drugem polčasu pa so Danci povedli pri izidu 17:18. V zadnjih 10 minutah so olimpijski prvaki tako kot na tekmi proti Sloveniji prevzeli igro v svoje roke, v 54. minuti so prišli do najvišje prednosti (20:23). V 58. minuti je Andreas Wolff Nemce znova približal na zadetek zaostanka (23:24), a ko je Hans Lindberg minuto in 20 sekund pred koncem dosegel svoj zadnji gol na tekmi za 26:23. Nemcem je do konca uspelo znižati zaostanek, imeli so napad za izenačenje, a je sodnik piskal konec srečanja.

Pri Dancih je z devetimi goli izstopal Lindberg, pet jih je dodal Mikkel Hansen, pri Nemcih pa sta bila najuspešnejša Julius Kühn s šestimi in Steffen Weinhold s petimi zadetki.

Nemočni Makedonci

Makedonci, ki so zaradi poškodbe ostali brez svojega prvega igralca, Kirila Lazarova, so bili v prvem polčasu popolnoma nemočni. Španci so vodili že za deset golov (5:15), ob polčasu pa je bil izid 6:15. Tudi v drugem polčasu se slika ni bistveno spremenila, Španci so brez posebnih težav nadzorovali potek dvoboja, največja prednost je znašala 13 golov (27:14).

Pri Špancih je bil s šestimi goli najučinkovitejši Eduardo Gurbindo, enega manj sta dala Ferran Sole in Adrian Figueras, pri Makedoncih pa sta po štiri zadetke dosegla Dejan Manaskov in Stojanče Stoilov.

Slovenija bo s Španijo igrala v torek ob 18.15, s Češko pa v sredo ob 16.00.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

SKUPINA II, Varaždin

NEMČIJA - DANSKA

25:26 (9:8)

Kuhn 6, Weinhold 5, Dahmke 4, Wiencek 3; Lindberg 9, Hansen 5, Olsen in Mortensen po 3.

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

20:31 (6:15)

Manaskov in Stoilov po 4, Taleski 3; Gurbindo 6, Sole in Figueras po 5, Guardiola 3.

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ŠPANIJA 3 2 0 1 +25 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 MAKEDONIJA 3 1 1 1 -10 3 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

SKUPINA I, Zagreb

Odigrano v soboto:

ŠVEDSKA - FRANCIJA 17:23

HRVAŠKA - NORVEŠKA 32:28

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 0 +14 6 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 ŠVEDSKA 3 2 0 1 +3 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

