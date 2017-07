Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver bo tudi prihodnje leto navduševal v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oliver ostaja v Olimpiji: Zaljubil sem se v Slovenijo

Pričakuje vzpon

18. julij 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljši košarkar Uniona Olimpije v lanski sezoni Devin Oliver je podaljšal sodelovanje z Ljubljančani, za katere bo igral tudi v prihajajoči sezoni.

204 cm visoki krilni igralec je imel le enoletno pogodbo, izbran je bil za najboljšega igralca

finalne serije, v kateri je Olimpija ugnala Rogaško s 3:1.

"Zaljubil sem se v Ljubljano in Slovenijo, hkrati pa me veseli smer v katero se klub razvija. Želel sem si biti del ponovnega vzpona Olimpije. Vem, da bom eden izmed nosilcev igre, hkrati pa me veseli, da smo v klub pripeljali lepo število novih kvalitetnih igralcev," je dejal Oliver.

"Med glavnimi razlogi, da sem ostal v Ljubljani je zagotovo dejstvo, da je vodstvo obdržalo isti strokovni štab s katerim sem v resnično dobrih odnosih in verjamem, da bomo nadaljevali dobro sodelovanje. Naredili bomo vse, da bomo konkurenčni v FIBA Ligi prvakov, hkrati pa prikazali boljše predstave v kvalitetni ABA Ligi. Ne bo lahko, ampak verjamem, da nam lahko uspe! V Ljubljano se vračam motiviran, želim si tudi, da ponovimo dober rezultat v slovenskem prvenstvu in pokalu, kar ostaja prioriteta," je odločen Oliver.

Izjemno vesel je tudi trener Gašper Okorn: "Veseli me, da Oliver ostaja z nami tudi v prihodnji sezoni. Tako igralsko kot osebnostno nam je že v lanski pomenil ogromno. V prihajajoči sezoni bo Oliver spet eden izmed nosilcev igre v vseh tekmovanjih. Od njega pričakujem, da naredi še korak naprej in dokaže, da sodi v višji kakovostni razred. Zahvaljujem se novemu vodstvu kluba, agentu igralca in predvsem direktorju Zupančiču, ki je vložil veliko energije in znanja ter dokazal, da Olimpija zmore zadržati svoje najboljše košarkarje. Za našo ekipo je izredno pomembno, da smo zadržali navezo nosilcev Hrovat – Oliver v Ljubljani. Podaljšanje pogodbe z Oliverjem pomeni, da smo zaključili s sestavo ekipe za sezono 2017/2018. Veseli me, da smo to storili mirno in, da sedaj lahko vsaj za dober teden odidemo sproščeni na dopust, potem pa se že začnemo pripravljati na začetek priprav za novo zanimivo sezono."

S. J.