Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Matts Olsson je izkoristil specifičnost paralelne tekme in v svetovnem pokalu zmagal prvič v karieri. Ima tudi eno drugo mesto (Garmisch, januar 2017) in eno tretje mesto (Kranjska Gora, marec 2017). Foto: Reuters Na paralelni tekmi je nastopilo 32 najboljših veleslalomistov. V šestnajstini finala je vsak smučar vozil tako na rdeči kot na modri progi, od osmine finala pa je štel le en nastop. Foto: Reuters VIDEO Olsson slavil prvič v kar... VIDEO Finale paralelne tekme v... VIDEO Smučanje Žana Kranjca v o... Sorodne novice Video: Kranjcu po 16 letih uspelo prekiniti veleslalomski urok! Dodaj v

Olsson v skandinavskem finalu do prve zmage kariere

Žan Kranjec izpadel v prvem krogu in osvojil 21. mesto

18. december 2017 ob 17:04,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 20:02

Alta Badia - MMC RTV SLO

Matts Olsson je zmagovalec paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v Alta Badii. V finalu je za tri stotinke ugnal Henrika Kristoffersona. Žan Kranjec je izpadel v 1. krogu.

To je prva Olssonova zmaga v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojil Marcel Hirscher, ki je lahko zadovoljen z razpletom, saj na paralelnih veleslalomih praviloma ne tekmuje dobro in je v Alta Badii v prejšnjih dveh letih izpadel že v šestnajstini finala. Tokrat ga je v polfinalu izločil Olsson (za pet stotink), v boju za 3. mesto pa je bil Hirscher boljši od Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja.

V osmini finala je Hirscher izločil enega izmed favoritov Kjetila Jansruda, ki je v spodnjem delu naredil napako.

Žan Kranjec, ki je v nedeljo v Alta Badii na klasičnem veleslalomu na progi Gran Risa zablestel s tretjim mestom, je izpadel v 1. krogu in osvojil 21. mesto. Imel je sicer lepo priložnost za osmino finala, saj je bil tekmec manj uveljavljeni Avstrijec Stefan Brennsteiner, ki pa je bil v dveh vožnjah (le v šestnajstini finala so smučarji vozili na obeh progah) boljši za tri stotinke.

Bergant: Prave priprave ni bilo

Glavni trener Klemen Bergant je dejal, da ob napornem ritmu sezone posebej za ta tip tekme Žan ni treniral: ''Prave priprave ni bilo. Danes smo imeli ogrevanje, dvakrat preizkusili štart, za vse je približno isto. Na prvi progi je dobro smučal, na drugi, plavi progi, pa je bil proti cilju lažji val in tam je bilo treba malo riskirati. On tega ni naredil, tako da mu je ravno toliko zmanjkalo, da ni dobil tega prvega dvoboja.''

''Jasno, smo zadovoljni, a sezona je v teku. Vseeno je, kaj se je zgodilo včeraj, moramo gledati naprej,'' je po koncu tekem v Alta Badii še dodal Bergant.

Tekma je štela za svetovni pokal, in sicer tako za seštevek veleslaloma kot za skupni seštevek. Do božiča moške čaka še nočni slalom v Madonni di Campiglio, ki bo v petek.

Finale:

OLSSON (ŠVE/5) - KRISTOFFERSEN (NOR/3)



Za 3. mesto:

HIRSCHER (AVT/1) - KILDE (NOR/18)

Za 5. mesto:

HAUGEN (NOR/6) - MYHRER (ŠVE/24)

Za 7. mesto:

MURISIER (ŠVI/1) - KILDE (NOR/18)

Polfinale:

HIRSCHER (AVT/1) - OLSSON (ŠVE/5)



KRISTOFFERSEN (NOR/3) - KILDE (NOR/18)

Četrtfinale:

HIRSCHER (AVT/1) - MYHRER (ŠVE/24)





OLSSON (ŠVE/5) - ZUBČIĆ (HRV/29)





KRISTOFFERSEN (NOR/3) - HAUGEN (NOR/6)





MURISIER (ŠVI/7) - KILDE (NOR/18)

Osmina finala, tabela:

HIRSCHER (AVT/1) - JANSRUD (NOR/17)



MYHRER (ŠVE/24) - MEILLARD (ŠVI/25)



OLSSON (ŠVE/5) - BRENNSTEIN (AVT/21)



DE ALIPRANDINI (ITA/13) - ZUBČIĆ (HRV/29)



KRISTOFFERSEN (NOR/3) - MAYER (AVT/19)



READ (KAN/22) - HAUGEN (NOR/6)



MURISIER (ŠVI/7) - NANI (ITA/23)



PINTURAULT (FRA/2) - KILDE (NOR/18)

Šestnajstina finala, tabela (smučarji, ki napredujejo, so v odebeljenem tisku):

HIRSCHER (AVT/1) - FAVROT (FRA/32)

MÖLGG (ITA/16) - JANSRUD (NOR/17)

LIGETY (ZDA/9) - MYHRER (ŠVE/24)

FANARA (FRA/8) - MEILLARD (ŠVI/25)

OLSSON (ŠVE/5) - ANDRIJENKO (RUS/28

KRANJEC (SLO/12) - BRENNSTEIN (AVT/21)

DE ALIPRANDINI (ITA/13) -TONETTI (ITA/20)

FAIVRE (FRA/4) - ZUBČIĆ (HRV/29)

KRISTOFFERSEN (NOR/3) - SCHMID (NEM/30)

LEITINGER (AVT14) - MAYER (AVT/19)

EISATH (ITA/11) - READ (KAN/22)

HAUGEN (NOR/6) - CAVIEZEL (ŠVI/27)

MURISIER (ŠVI/7) - FORD (ZDA/26)

FELLER (AVT/10) - NANI (ITA/23)

MUFFAT JEANDET (FRA/15) - KILDE (NOR/18)

PINTURAULT (FRA/2) - AERNI (ŠVI/31)

Svetovni pokal, skupno (12/37): 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 445 2. M. HIRSCHER AVT 434 3. A. L. SVINDAL NOR 374 4. K. JANSRUD NOR 345 5. M. FRANZ AVT 271 6. B. FEUZ ŠVI 266 7. A. PINTURAULT FRA 261 8. A.-A. KILDE NOR 258 9. V. KRIECHMAYR AVT 256 10. M. MAYER AVT 238 ... 24. Ž. KRANJEC SLO 124 56. B. KLINE SLO 40 66. Š. HADALIN SLO 34 66. M. ČATER SLO 31 Veleslalom (4/9): 1. M. HIRSCHER AVT 320 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 285 3. M. OLSSON ŠVE 198 4. A. PINTURAULT FRA 180 5. J. MURISIER ŠVI 155 6. S. LUITZ NEM 140 7. Ž. KRANJEC SLO 124 8. M. FELLER AVT 119 9. T. LIGETY ZDA 104 10. L. K. HAUGEN NOR 100 ... 31. Š. HADALIN SLO 19

T. O.