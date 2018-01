Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Alen Omić je okrepil aktualne prvake srbskega prvenstva in Lige ABA. Foto: EPA Dodaj v

Omić iz Jeruzalema v rdeče-beli dres Zvezde

Za Slovenijo odigral eno evropsko in eno svetovno prvenstvo

20. januar 2018 ob 11:38

Beograd - MMC RTV SLO

Slovenski košarkar Alen Omić se vrača v Evroligo. 25-letni in 216 centimetrov visoki center je okrepil beograjsko Crveno zvezdo.

Z rdeče-belimi je v Tuzli rojeni naturalizirani slovenski košarkar sodelovanje podpisal do konca sezone. Nazadnje je igral za Hapoel iz Jeruzalema, kjer je v približno 15 minutah v izraelskem prvenstvu in Evropskem pokalu dosegal v povprečju nekaj manj kot osem točk na tekmo. Pred tem je bil član Črnomlja, Zlatoroga, Olimpije, Gran Canarie, Anadolu Efesa in Unicaje Malage. Za Slovenijo je odigral eno evropsko in eno svetovno prvenstvo.

V Srbiji so nekateri mediji najprej pisali, da je blizu prestopa v Zvezdo prvi center slovenske reprezentance Gašper Vidmar, a je nato prišel Omić, ki zdaj za Slovenijo ne igra, saj je na mestu naturaliziranega košarkarja prednost dobil Anthony Randolph. "Imam veliko prijateljev med Srbi, ki živijo v Sloveniji. Narod, njihova mentaliteta sta mi zelo blizu. Prav tako ni nobena skrivnost, da je Crvena zvezda v Sloveniji zelo priljubljena," je ob prestopu povedal Omić.

