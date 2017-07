Omić: Letos bom eden izmed najglasnejših navijačev Slovenije

Odziv Alena Omića na naturalizacijo Anthonyja Randolpha

17. julij 2017 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Čeprav me je odločitev košarkarske zveze prizadela in me boli, menim, da ni razloga za zamere," je odločitev, da mesto naturaliziranega košarkarja pripade Anthonyju Randolphu, komentiral Alen Omić.

25-letni in 216 centimetrov visoki center je na zadnjih dveh velikih tekmovanjih nosil slovenski dres. V Bosni in Hercegovini rojeni Omić, ki pa je prve košarkarske korake naredil v Sloveniji, je zasedel mesto naturaliziranega igralca tudi v lanskih kvalifikacijah, po spremembi zakona pa je slovenski reprezentant postal Američan Randolph, ki lahko igra na položaju krilnega centra ali centra. Že ob predstavitvi seznama so na KZS-ju dejali, da je bil Alen nad odločitvijo razočaran, zdaj pa je tudi javno komentiral njihovo odločitev.

"Po sprejetju zakona, ki spreminja pravila glede naturalizacije, je postalo dokončno jasno, da letos ne bom zastopal barv Slovenije na evropskem prvenstvu. Zato tudi zdaj podajam svojo izjavo glede odločitve Košarkarske zveze Slovenije. Vselej sem rad igral za slovensko košarkarsko reprezentanco, čeprav je moja domovina Bosna in Hercegovina. Slovenija mi namreč predstavlja drugo domovino in mi je dala temelje za košarkarski razvoj in napredek do ravni, na kateri igram zdaj. Za Slovenijo sem vedno pustil srce parketu, igral sem z dušo in telesom. Čeprav me je odločitev Košarkarske zveze Slovenije prizadela in me boli, menim, da ni razloga za zamere. S fanti iz reprezentance sem preživel nekaj fantastičnih poletij in prav ta druženja bom najbolj pogrešal. Takšen je pač vrhunski šport. Popolnoma se bom posvetil klubski karieri, dodatno treniral individualno ter se z nadaljnjim trdim delom in kakovostnimi predstavami skušal dodatno dokazati na klubski ravni. Celotni reprezentanci, štabu in Košarkarski zvezi Slovenije na letošnjem EuroBasketu želim le najboljše. Letos bom eden izmed najglasnejših in najbolj srčnih navijačev naših zeleno-belih," nam je sporočil Omić.

V Tuzli rojeni center se je prek Črnomlja, Zlatoroga in Olimpije leta 2015 podal v tujino, kjer je zablestel v dresu Gran Canarie, ko je bil med statistično najučinkovitejšimi posamezniki španske lige, obenem pa je bil imenovan tudi v najboljšo peterko Evropskega pokala. Zaradi dobrih predstav v Las Palmasu si je prislužil prestop v Anadolu Efes, toda v Carigradu kljub dobremu začetku ni dobil veliko priložnosti. Tako se je turški velikan odločil, da ga posodi nazaj v Španijo, kjer je okrepil Unicajo Malago, in v andaluzijskem klubu je znova dobro igral. Malaga je uspešno končala sezono z osvojenim Evropskim pokalom in priborjeno vstopnico v Evroligo. V povprečju je dosegal dobrih šest točk in pet skokov na srečanje. Pod taktirko Jureta Zdovca je bil Omić prvi slovenski center na zadnjem evropskem in svetovnem prvenstvu, lani pa je v kvalifikacijah prednost imel Gašper Vidmar.

Tilen Jamnik