Omić ni imel razigranih soigralcev - Budućnost povedla v finalu

Druga tekma že v torek

9. april 2018 ob 21:09

Na prvi tekmi finala Lige ABA je Crvena zvezda izgubila proti Budućnosti s 76:80. Alen Omić je prispeval 14 točk, vendar so nosilci igre pri Beograjčanih odpovedali.

Najboljši moštvi Jadranske lige igrata na tri zmage, druga tekma pa bo že v torek v dvorani Aleksandra Nikolića. Črnogorci so trn v peti Crvene zvezde, saj so dobili tudi obe srečanji v rednem delu letošnje sezone.

Na začetku tretje četrtine so branilci naslova povedli s 47:39, nato pa so se razigrali gostje iz Podgorice, Petar Popović in Nikola Ivanović sta bila natančna izza črte in po 30 minutah je imela Budućnost šest točk naskoka (57:63).

Sedem minut pred koncem je trojko zadel še Kyle Landry in gostje so imeli najvišjo prednost na tekmi (61:71). Crvena zvezda je znižala na 72:75 tri minute pred koncem po zabijanju Stefana Jankovića. V končnici sta odpovedala predvsem James Feldeine (0/4 za tri) in Taylor Rochestie (1/4 za tri).

Najboljši strelec srečanja je bil Ivanović z 20 točkami, zadel je tudi vseh sedem prostih metov.

Finale, prva tekma:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST 0:1

76:80 (22:25, 16:12, 19:26, 19:17)

Omić 14 (4/6 za dve) v 20 minutah, Rochestie 13, Janković 12; Ivanović 20, Gordić 18, Doelmann 13.



Druga tekma, torek ob 18.30:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST



Tretja tekma, petek ob 20.00:

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA





Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1.

