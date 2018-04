Omić popeljal Crveno zvezdo do izenačenja

Finalna serija se iz Beograda seli v Podgorico

10. april 2018 ob 21:14

Beograd - MMC RTV SLO

Crveni zvezdi je na domačem parketu uspelo izenačiti finalno serijo Lige ABA na 1:1, potem ko je Budućnost premagala z 69:59.

Tekma je bila tako kot prva izenačena do konca. Junak zmage je nekdanji slovenski reprezentant Alen Omić, ki je bil prvi strelec beograjske ekipe s 15 točkami. Pri Budućnosti je z 22 točkami izstopal Nemanja Gordić.

Ob polčasu je bil rezultat poravnan (31:31), v zadnjo četrtino pa so gostje vstopili s točko prednosti (47:48). Tri minute in pol pred koncem je Zvezda vodila za točko (60:59), nato pa je sledila miniserija 5:0, tri točke je prispeval Omić in dve James Feldeine, s katero so rdeče-beli zbežali na varno prednost (65:59), ki so jo nato še podvojili.

Večino točk je Omić dosegel v zadnji četrtini, ko se je tekma lomila. Beograjčani so žogo podajali pod koš slovenskemu centru, ta pa je bil natančen s črte prostih metov. Omić je ujel tudi 10 odbitih žog, dodal je še podajo in ukradeno žogo. Dosegel je statistični indeks 27.

Crvena zvezda je povsem "nadskakala" goste, zbrala je 39 skokov, Budućnost pa le 24.

Zdaj se finalna serija seli v Podgorico. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1.

Crvena zvezda meri na četrti zaporedni naslov zmagovalca Lige ABA.

LIGA ABA

FINALE



Druga tekma:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST 1:1

69:59 (17:13, 14:18, 16:17, 22:11)

Omić 15 (3/5 za dve, 9/13 prosti meti) in 10 skokov v 24 minutah, Rochestie 11, Dobrić 10, Feldeine 9, Lessort 8, Bjelica in Janković po 4, Davidovac in Lazić po 3, Ennis 2; Gordić 22, Doellman 10, Ivanović 9, Barović 6, Šehović in Popović po 4, Landry in Gibson po 2.

Prva tekma:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

76:80 (22:25, 16:12, 19:26, 19:17)

Omić 14 (4/6 za dve) v 20 minutah, Rochestie 13, Janković 12; Ivanović 20, Gordić 18, Doelmann 13.



Tretja tekma, petek ob 20.00:

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1.

D. S.