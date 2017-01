Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Od novembra je Alen Omić igral le še v Evroligi, kjer pa je imel zelo nizko minutažo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Omić se vrača v Španijo - do konca sezone v dresu Unicaje

Pri Efesu minutaža zelo nizka

15. januar 2017 ob 11:03

Reprezentančni center Alen Omić zapušča Anadolu Efes. 24-letni center se vrača v Španijo, kjer bo do konca sezone kot posojen košarkar igral za Unicajo Malago.

Omić se je poleti preselil v Carigrad, kjer ga je želel Velimir Perasović. Hrvaškega strokovnjaka, ki je pred tem deloval v Baskonii, je navdušil v španskem prvenstvu. Z Efesom je slovenski reprezentant podpisal dveletno pogodbo. Po spodbudnem začetku je nato igral vse manj. V turškem prvenstvu je zaradi omejitve tujcev odigral le pet tekem, v povprečju pa je v skoraj 20 minutah 8,6 točkam dodal 6,2 skoka. Nazadnje je igral 13. Novembra v 6. krogu proti Demirju. V Evroligi je igral na 17 tekmah, a le po dobrih sedem minut na tekmo, v statistiko pa je vpisoval po tri točke in 1,5 skoka.

Prestop v Efes si je prislužil z izvrstnimi predstavami v dresu Gran Canarie. Bil je eden najboljših posameznikov španskega prvenstva in Evropskega pokala, kjer je bil tudi izbran v prvo peterko tekmovanja. Pod vodstvom slovitega Aita Garcie Renesesa je igral kot prerojen in bil prvi strelec ter skakalec Grance. Na zadnjih dveh veliki tekmovanjih je kot naturaliziran košarkar igral za Slovenijo. Pri Juretu Zdovcu je bil prvi center, lani v kvalifikacijah pa je bolje igral Gašper Vidmar. Omić je v kvalifikacijah v povprečju dosegal 6,7 točke in šest skokov.

Zdaj bo višjo minutažo iskal v Malagi, ki je v španskem prvenstvu trenutno sedma, uspešno pa igra tudi v drugem delu Evropskega pokala. Klub iz Andaluzije, kjer je od Slovencev nazadnje dobro igral Zoran Dragić, vodi uveljavljeni trener Joan Plaza. Omić prihaja kot zamenjava za Senegalca Hamadyja N'Diayeja. Glavna konkurenca bo Srb Dejan Musli, ki je bil lani, ko je igral za Manreso, statistično prvi igralec ACB lige in njen prvi skakalec. Letos je Musli prvi strelec (12,2) in skakalec (5,6) Unicaje.

