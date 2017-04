Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Z osvojitvijo Evropskega pokala se Unicaja po enem letu vrača v evroligaško druščino. Foto: EPA Košarkarji Unicaje so preobrat naredili v zadnji četrtini. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Omićeva Unicaja z zmago v Evropskem pokalu znova v Evroligo

Preobrat v zadnji četrtini

5. april 2017 ob 23:08

Slovenski reprezentant Alen Omić se z Unicajo iz Malage veseli osvojitve Evropskega pokala. Malažani so dobili dramatično končnico proti Valencii (58:63).

Po prvem polčasu sta ekipi bili izenačeni (33:30), ob koncu tretje četrtine pa so se gostitelji odlepili na 11 točk prednosti (54:43).

Prvi koš v zadnji četrtini je dosegla Valencia, a veselje domačih navijačev ni dolgo trajalo, saj so do konca srečanja videli le še en koš domačih igralcev.

Valencia je bila boljša v skoku, a je povsem odpovedala pri metu, v zadnji četrtini je dosegla le štiri točke. Unicaja pa je bila vztrajna, slabe štiri minute do konca ji je po delnem izidu 13:2 uspelo izenačiti (56:56). Tekma je bila popolnoma odprta. Jamar Smith je za povrh zadel trojko (56:59), dvakrat je bil z linije prostih metov uspešen še Alberto Diaz in Unicaja je vodila za štiri (56:61). Razliko je z dvema uspešno izvedenima prostima metoma zmanjšal Bojan Dubljević (58:61). Valencia je imela 15 sekund pred koncem napad za izenačenje, a je Jeff Brooks blokiral met Martinezu. Ta je storil osebno napako nad igralcem Unicaje. Z uspešnim izvajanjem prostih metov v zadnjih trenutkih je Unicaja le še potrdila zmagovalca.

Omić izključen

Unicaji je kazalo slabo pred zadnjo četrtino, poleg točkovnega zaostanka so ostali tudi brez centra Alena Omića, ki ga je sodnik izključil, ker se je vpletel v vroče dogajanje na parketu. Omić se je v dogajanje vključil s klopi, skušal je ustaviti Rafo Martineza, ki je krenil na Omićevega soigralca Nemanjo Nedovića, ki je naredil grob prekršek na Martinezom. Pri vsesplošnem prerivanju jo je najslabše odnesel prav Omić.

Finalno serijo so igrali na dve zmagi, ti je prva dosegla Unicaja.

Evropski pokal, finale

Tretja tekma:

VALENCIA - UNICAJA MALAGA

58:63 (22:18, 11:12, 21:13, 4:20)

Dubljević 16, Sastre 8, San Emeterio 7, Van Rossom in Thomas po 6, Sato 5, Oriola 4, Sikma in Martinez po 3; Diaz 12, Smith 10, Brooks in Diez po 9, Omić 8 (3/6 za dve) in tri skoke v 23 minutah, Nedović 6, Suarez 4, Waczynski 3, Fogg 2.

