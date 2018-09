Nišikori se je oddolžil Čiliću za finalni poraz leta 2014

Osaka zanesljivo v polfinale

5. september 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 00:06

New York - MMC RTV SLO

Kei Nišikori je v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA premagal Marina Čilića z 2:6, 6:4, 7:6, 4:6 in 6:4. Sanjski dan za japonski tenis je zaokrožila Naomi Osaka.

Čilić je Nišikorija ugnal v treh nizih v finalu pred štirimi leti za edini grand slam v karieri. Tudi tokrat je Hrvat začel sijajno, povedel je s 6:2 in 4:2 in Japonec ni imel nobenega odgovora na sijajne servise. Nišikori se je nato pobral in nanizal kar šest iger zapored. Odločal je pet niz, kjer se je Čilić vrnil po zaostanku z 1:4, a je nato v deseti igri s številnimi neizsiljenimi napakami izgubil servis in s tem tudi dvoboj po štirih urah in sedmih minutah.

29-letni Hrvat je serviral 19 asov, vendar je bilo usodnih 70 neizsiljenih napak. Na koncu je celo osvojil več točk (152:144), vendar v odločilnih trenutnih je bil Nišikori precej bolj zbran. V daljših izmenjavah je imel boljše živce, od sredine drugega niza naprej je bil precej bolj konstanten.

Statistika Čilić

Nišikori

Prvi servis (%) 58 55 Asi 19 6 Dvojne napake 7 4 Neizsiljene napake 70 45 Winnerji 57 29 Osvojene točke 152 144 Osv. točke na mreži 19/23 8/11 Priložnosti za brejk 6/13 5/9



Nišikori blesti na igriščih Flushing Meadowsa

"Na začetku obračuna je igral Čilić zares izjemno. Sredi drugega niza so se stvari izboljšale. Servis mi je stekel, bekhend paralela je začela delovati in dobil sem vse več daljših izmenjav," je bil vesel Nišikori, ki na preostalih treh turnirjih velike četverice še nikoli ni igral v polfinalu. V New Yorku je pred štirimi leti v polfinalu izločil Đokovića v štirih nizih, pred dvema letoma pa je izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu Stanu Wawrinki.

55. igralec sveta John Millman je v ponedeljek v večernem sporedu šokiral petkratnega zmagovalca Rogerja Federerja v štirih nizih. Švicar je bil neprepoznaven, naredil je 76 neizsiljenih napak. Še veliko težja naloga ga čaka proti Novaku Đokoviću, ki stopnjuje formo po malce slabšem začetku prejšnji teden. Proti Richardu Gasquetu in Joau Sousi je blestel. Po zmagi v Wimbledonu in Cincinnatiju bo Srba težko zaustaviti.

Osaka oddala le dve igri

V uvodnem obračunu na stadionu Arthurja Asha je Naomi Osaka izločila Lesio Curenko s 6:1 in 6:1 po 57 minutah. Japonka se je prvič uvrstila v polfinale turnirja za grand slam. Pomerila se bo z zmagovalko večernega dvoboja med Madison Keys in Carlo Suarez Navarro.

Schiavonejeva končala kariero

Na novinarski konferenci je Francesca Schiavone sporočila, da končuje kariero. 38-letna Italijanka je leta 2010 zmagala na Roland Garrosu, ko je v finalu premagala Samantho Stosur s 6:4 in 7:6. V 20-letni karieri je na vseh turnirjih za grand slam igrala najmanj v četrtfinalu. Osvojila je osem turnirjev WTA, januarja 2011 pa je bila tudi četrta igralka sveta.

NEW YORK

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - THIEM (AVT/9)

0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5)



DEL POTRO (ARG/3) - ISNER (ZDA/11)

6:7 (5), 6:3, 7:6 (4), 6:2

NIŠIKORI (JAP/21) - ČILIĆ (HRV/7)

2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - MILLMAN (AVS)

Četrtfinale (Ž), tabela:

S. WILLIAMS (ZDA/17) - PLIŠKOVA (ČEŠ/8)

6:4, 6:3



SEVASTOVA (LAT/19) - STEPHENS (ZDA/3)

6:2, 6:3



KEYS (ZDA/14) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30)





OSAKA (JAP/20) - CURENKO (UKR)

6:1, 6:1

