OP ZDA, finale: S. Williams - Osaka

Serena se lahko izenači z legendarno Courtovo

V finalu Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku se merita Serena Williams in Naomi Osaka. 36-letna Američanka lovi 24. naslov na turnirjih za grand slam. S tem bi izenačila rekord Margaret Court.

Šestkratna zmagovalka turnirja na igriščih Flushing Meadowsa je 1. septembra lani rodila hčerko Olympio. Spomladi se je še lovila v Miamiju, ko jo je Osaka odpravila v 1. krogu s 6:3 in 6:2. Serena je sredi julija izgubila finale Wimbledona proti Angelique Kerber, na trdi podlagi pa je v sijajni formi.

20-letna Osaka je prva Japonka, ki se je uvrstila v veliki finale na turnirjih velike četverice. Letos je naredila velik korak naprej, potem ko jo je prevzel Sascha Bajin, ki je bil predtem v trenerskem štabu Serene Williams in Caroline Wozniacki. Nemški strokovnjak jo je kondicijsko izvrstno pripravil, naredil je tudi velike spremembe pri prehrani. Japonka je spomladi osvojila turnir serije Premier v Indian Wellsu.

Mattek-Sandsova in Jamie Murray najboljša med mešanimi pari

Američanka Bethanie Mattek-Sands in Britanec Jamie Murray sta zmagovalca v konkurenci mešanih parov. V finalu sta ugnala Poljakinjo Alicjo Rosolsko in Hrvata Nikolo Mektića z 2:6, 6:3 in 11:9. Mattek-Sandsova si je pred enim letom hudo poškodovala koleno, danes pa je na turnirjih za grand slam slavila osmič v karieri. Jamie Murray je osvojil četrto grand slam lovoriko, v New Yorku je bil najboljši že lani, takrat s Švicarko Martino Hingis.

