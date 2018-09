Osaka presenetljivo slavila v New Yorku - Serena izgubila živce

Serena se lahko izenači z legendarno Courtovo

8. september 2018 ob 22:00

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 23:38

New York

Naomi Osaka je senzacionalna zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je ugnala Sereno Williams s 6:2 in 6:4. 36-letna Američanka je dobila tri opomine, popolnoma je izgubila živce.

Finalni obračun je postregel s pravo dramo v drugem nizu, ko je Serena najprej prejela opomin zaradi nedovoljene pomoči trenerja Patricka Mouratogluja, nato je razbila lopar in prejela drugi opomin in s tem tudi izgubila točko. Pri zaostanku s 3:4 je sodniku Carlosu Ramosu zabrusila, da je tat. Portugalec ji je po pravilih dosodil še tretji opomin in s tem je izgubila osmo igro.

Prva Japonka z zmago na grand slamu

20-letna Osaka je prva Japonka, ki je zmagala na turnirjih velike četverice. Letos je naredila velik korak naprej, potem ko jo je prevzel Sascha Bajin, ki je bil predtem v trenerskem štabu Serene Williams in Caroline Wozniacki. Nemški strokovnjak jo je kondicijsko izvrstno pripravil, naredil je tudi velike spremembe pri prehrani. Japonka je spomladi osvojila turnir serije Premier v Indian Wellsu.

Serena je dobila uvodno igro, nato pa je Osaka nanizala kar pet iger zapored. Odlično je servirala in dobila večino izmenjav z osnovne črte. Serena je v prvem nizu naredila 13 neizsiljenih napak.

V drugem nizu je Serena povedla s 3:1 in vse je kazalo, da je ujela pravi ritem. V peti igri je znova izgubila servis in nato razbila lopar. Sodnik Ramos ji je prisodil drugi opomin, s tem pa je izgubila tudi uvodno točko šeste igre. Serena se nikakor ni uspela pomiriti. V sedmi igri je znova izgubila servis in nato sodniku Ramosu zabrusila, da je tat. Portugalec ji je dosodil tretji opomin, s tem pa je avtomatično izgubila osmo igro. Američanka je zahtevala, da na igrišče pride direktor turnirja Brian Earley. Po pogovoru z njim se je skušala umiriti. Gledalci so jo glasno spodbujali in uspela je znižati na 4:5. V deseti igri je Osaka z dvema odličnima forhendoma in dvema asoma končala obračun po uri in 19 minutah.

Obe igralki v solzah na podelitvi

Več kot 23.000 gledalcev je na podelitvi pokalov glasno žvižgalo. Šele Serena jih je uspela umitiri. "Naomi je igrala dobro in zasluži aplavz. Zame je bilo zalo naporno leto, a ob taki podpori s tribun verjamem, da se bom še lahko vrnila v naslednjih letih," je v solzah dejala Serena.

"Vedno sem si želela igrati proti Sereni v finalu. Moja mati je vse podredila moji karieri, oče pa je preveč nervozen in gre med mojimi dvoboji ponavadi na sprehod," je poudarila Osaka, ki je bila ob svoji vzornici popolnoma iz sebe in je komaj sestavila nekaj besed.

Serena še ni ujela Courtove

Šestkratna zmagovalka turnirja na igriščih Flushing Meadowsa je 1. septembra lani rodila hčerko Olympio. Spomladi se je še lovila v Miamiju, ko jo je Osaka odpravila v 1. krogu s 6:3 in 6:2. Serena je sredi julija izgubila finale Wimbledona proti Angelique Kerber. Že drugič zapored je izgubila finale turnirja za grand slam in ostaja pri 23. naslovih. Ni uspela izenačiti rekorda Margaret Court, ki ima 24 lovorik s turnirjev največje četverice.

Mattek-Sandsova in Jamie Murray najboljša med mešanimi pari

Američanka Bethanie Mattek-Sands in Britanec Jamie Murray sta zmagovalca v konkurenci mešanih parov. V finalu sta ugnala Poljakinjo Alicjo Rosolsko in Hrvata Nikolo Mektića z 2:6, 6:3 in 11:9. Mattek-Sandsova si je pred enim letom hudo poškodovala koleno, danes pa je na turnirjih za grand slam slavila osmič v karieri. Jamie Murray je osvojil četrto grand slam lovoriko, v New Yorku je bil najboljši že lani, takrat s Švicarko Martino Hingis.

NEW YORK, finale (Ž)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



OSAKA (JAP/20) - S. WILLIAMS (ZDA/17)

6:2, 6:4

Statistika Williams

Osaka

Prvi servis (%) 55 73 Asi 3 6 Dvojne napake 6 1 Neizsiljene napake 21 14 Winnerji 21 16 Osvojene točke 50 60 Osv. točke na mreži 6/8 0/1 Priložnosti za brejk 1/6 4/5

A. G.