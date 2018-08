Ekspresno slovo Halepove, Jakupovićeva osvojila le tri igre

V New Yorku se je z velikim presenečenjem začel zadnji grand slam sezone. Prva igralka sveta Simona Halep je izpadla že v uvodnem obračunu dneva, Kaia Kanepi je bila boljša s 6:2 in 6:4.

Prvi obračun na obnovljenem stadionu Louisa Armstonga, ki je bil vse do leta 1996 osrednje igrišče v Flushing Meadowsu, je postregel s senzacijo. 44. igralka sveta je blestela z osnovne črte, zadela je 26 "winnerjev".

Romunka je bila preveč nervozna, v prvem nizu je izgubila servis v tretji in peti igri. V drugem nizu je Estonka povedla s 3:0, nato pa se je zmagovalka letošnjega Roland Garrosa zbrala in izenačila na 4:4. V deveti igri je povedla s 40/15, vendar ni uspela zadržati začetnega udarca. Estonka je prišla do ključnega brejka, nato pa je zanesljivo zadržala servis in se veselila odmevne zmage po uri in 16 minutah.

Statistika Halep

Kanepi

Prvi servis (%) 66 69 Asi 1 1 Dvojne napake 0 3 Neizsiljene napake 9 28 Winnerji 9 26 Osvojene točke 47 60 Osv. točke na mreži 0/3 7/9 Priložnosti za brejk 2/2 5/7





Jakupovićeva brez možnosti

Dalila Jakupović, ki je prav danes z 91. mestom na lestvici WTA prišla do najvišje uvrstitve v karieri, je bila na igrišču številka 14 nemočna proti 21-letni Švicarki Jil Teichmann. 168. igralka sveta je bila boljša s 6:3 in 6:0. Jakupovićeva je v prvem nizu izgubila servis v peti igri, držala je priključek do 4:3 za Švicarko, nato pa je popolnoma popustila. Izgubila je zadnjih osem iger, Teichmannova je v drugem nizu oddala le tri točke na svoj začetni udarec. Obračun je trajal le 53 minut.

Edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Aljaž Bedene bo igral z Nikolozom Basilašvilijem iz Gruzije. Njun dvoboj bo na vrsti kot drugi na igrišču številka 9 za obračunom Guido Pella - Casper Ruud. Ljubljančan igra pod vodstvom novega trenerja Marka Subotića iz Srbije. Na igrišču številka 12 se bosta v tretjem dvoboju pomerili Polona Hercog in Američanka Claire Liu. 18-letnica je na lestvici WTA na 158. mestu.

V torek bo Tamara Zidanšek igrala proti Kristini Mladenovic. Vsi slovenski predstavniki na stavnicah kotirajo slabše od svojih nasprotnikov.

Poslastica današnjega sporeda je obračun med Grigorjem Dimitrovom in Stanom Wawrinko. Nočni termin je rezerviran za Rafaela Nadala, Juana Martina del Potra in Sereno Williams.

A. G.