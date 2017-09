OP ZDA: Nadal - Mayer

Prva nosilka Pliškova rešila zaključno žogo

2. september 2017 ob 20:06,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 01:13

New York - MMC RTV SLO

Dominic Thiem je slabo začel dvoboj 3. kroga teniškega turnirja v New Yorku, a je kmalu našel prestavo više in ugnal Adriana Mannarina s 7:5, 6:3 in 6:4.

Francozu je že v prvi igri uspel brejk, prednost je držal vse do 5:4, a mu nato na svoj servis ni uspelo potrditi niza. Avstrijec je nato dvignil raven igre in preostanek dvoboja dobil 15 iger, Mannarino pa le sedem.

Malo drame, precej dvobojev 3:0

Še bolj suveren je bil Aleksander Dolgopolov, ki je Viktorju Troickemu oddal vsega pet iger. Brez izgubljenega niza sta napredovala tudi Philipp Kohlschreiber in Juan Martin del Potro.

Prva nosilka Pliškova rešila zaključno žogo

Karolina Pliškova je v izjemno napetem obračunu 3. kroga na stadionu Arthurja Asha s 3:6, 7:5 in 6:4 premagala Kitajko Šuaj Žang. Prva igralka sveta je bila že v velikih težavah, saj je Žangova pri vodstvu s 6:3 in 5:4 servirala za odmevno zmago. Priigrala si je zaključno žogo, ki pa jo je Čehinja rešila. Uspela je izenačiti na 5:5 in nato v 12. igri prišla še do enega brejka in izenačenja na 1:1 v nizih. Tudi v odločilnem nizu je Kitajka povedla z 2:0, vendar prednosti ni uspela zadržati.

"V ključnih trenutkih sem ostala mirna. Nobene panike ni bilo. Ko je imela Žangova zaključno žogo, sem zadela forhend paralelo. V zaključku drugega niza sem imela srečo, da je tekmica naredila nekaj napak," je pojasnila Pliškova.

Vandeweghejeva izločila Radwansko

Pri ženskah so imeli precej zadovoljstva domači navijači, ki so pozdravili zmagi Jennifer Brady in Coco Vanderweghe. Slednja je v pravi drami in seriji odvzetih servisov ugnala Poljakinjo Agnieszko Radwansko s 7:5, 4:6 in 6:4. Ameriški dan je skazila le Elina Svitolina, ki je izločila Shelby Rogers s 6:4 in 7:5.

3. krog (M), zgornja polovica tabele:

NADAL (ŠPA/1) - MAYER (ARG)

6:7 (3), -:-, -:-

DOLGOPOLOV (UKR) - TROICKI (SRB)

6:1, 6:0, 6:4

GOFFIN (BEL/9) - MONFILS (FRA/18)

7:5, 5:1, b.b.

RUBLEV (RUS) - DŽUMHUR (BiH)

6:4, 6:4, 5:7, 6:4

FEDERER (ŠVI/3) - LOPEZ (ŠPA/31)



KOHLSCHREIBER (NEM/33) - MILLMAN (AVS)

7:5, 6:2, 6:4

DEL POTRO (ARG/24) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/11)

6:3, 6:3, 6:4

THIEM (AVT/6) - MANNARINO (FRA/30)

7:5, 6:3, 6:4

3. krog (Ž), zgornja polovica žreba:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - ŽANG (KIT/27)

3:6, 7:5, 6:4

BRADY (ZDA) - NICULESCU (ROM)

6:3, 4:6, 7:6 (3)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - A. RADWANSKA (POL/10)

7:5, 4:6, 6:4

ŠAFAROVA (ČEŠ) - NARA (JAP)

6:3, 6:2

SVITOLINA (UKR/4) - ROGERS (ZDA)

6:4, 7:5

KEYS (ZDA/15) - VESNINA (RUS/17)

KASATKINA (RUS) - OSTAPENKO (LAT/12)

6:3, 6:2

KANEPI (EST) - OSAKA (JAP)

6:3, 2:6, 7:5

S. J.