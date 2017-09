Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Venus Williams je v četrtfinalu izločila Petro Kvitovo v podaljšani igri odločilnega niza. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

OP ZDA: Ponoči znani finalistki v New Yorku

Nočni spored po okusu Američanov

7. september 2017 ob 21:53

New York - MMC RTV SLO

V nočnem sporedu na stadionu Arthurja Asha bo na sporedu ženski polfinale Odprtega prvenstva ZDA. Prvič po letu 1981 so vse štiri tenisačice Američanke.

Pred 36 leti so blestele Tracy Austin, Martina Navratilova, Chris Evert in Barbara Potter. Tokrat tudi Američani niso pričakovali takega uspeha, saj je najboljša tenisačica zadnjega desetletja Serena Williams postala mama.

Venus Williams se bo srečala s Sloane Stephens. 37-letna Venus je v finalu US Opna igrala že leta 1997, ko je je ugnala Martina Hingis. Pokal je dvignila leta 2000 in 2001. Letos je v sijajni formi, saj je igrala že v finalu v Melbournu in v Wimbledonu. Izmed vseh preostalih igralk ima največ izkušenj s tako pomembnih obračunov. Stephensova je dobila edini medsebojni obračun v 1. krogu Roland Garrosa leta 2015.

V drugem obračunu se bo Colleen "CoCo" Vandeweghe pomerila z Madison Keys. Vandeweghejeva je v četrtfinalu izločila prvo igralko sveta Karolino Pliškovo in jo vrgla s prvega mesta na lestvici WTA, ki ga bo v ponedeljek zasedla Garbine Muguruza. Pod vodstvom trenerja Pata Casha je zelo napredovala, tudi januarja v Melbournu je prišla do polfinala.

Polfinale:

KEYS (ZDA/15) - VANDEWEGHE (ZDA/20)



Ob 1.10:

V. WILLIAMS (ZDA/9) - STEPHENS (ZDA)

A. G.