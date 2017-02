Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 25 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ilki Štuhec se nasmiha uvrstitev okoli desetega mesta. Foto: EPA

Super-G: Ilke Štuhec tokrat ni pri samem vrhu

6. februar 2017 ob 18:27,

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 12:27

St. Moritz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V St. Moritzu se je z ženskim superveleslalomom začelo 44. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Ilka Štuhec je že opravila svojo nalogo, a tokrat ne bo uvrščena pri vrhu.

Štuhčeva se je na progo podala s številko devet. Začetek na tehnično izjemno zahtevni progi je bil spodbuden. Na prvem vmesnem času po 25 sekundah je bila 24 stotink hitrejša od tekmic, nato pa je prišlo do napake. V enem izmed zavojev jo je odprlo, tako da je povsem zgrešila idealno linijo in že pri naslednjem vmesnem času je bil zaostanek 43 stotink. Do konca se je zaostanek le še stopnjeval. Za vodilno Nicole Schmidhofer je zaostala za 1,04 sekunde.



Prenos lahko spremljate na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

Poleg Štuhčeve bo s številko 35 nastopila tudi Maruša Ferk, njen cilj pa je dodobra spoznati progo pred petkovo tekmo v kombinaciji.

