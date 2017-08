Oražem: Prodaja Repasa ni reševanje našega kluba, ampak pomoč njemu

Velikega dobička od evropskih tekem ne bo

18. avgust 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sredo je časnik L'equipe poročal, da se Jan Repas seli v Caen. Športni direktor Domžal Matej Oražem je v četrtek v Stožicah potrdil, da je dogovor med kluboma sklenjen.

20-letni vezist bo z novimi delodajalci podpisal štiriletno pogodbo, za Domžale pa je odigral zadnjo tekmo proti Marseillu (1:1). Prestop naj bi bil vreden približno milijon evrov.

"Vse skupaj še ni za uradno objavo. Caen se je odločil, da prestop že objavi. Očitno so popolnoma prepričani o celotni zadevi. Mi objavljamo le uradne potrditve. Dogovor med kluboma je sklenjen, mi se ga bomo držali. Določene malenkosti je treba še v naslednjih dneh uskladiti. Predvidevam, da bo zadeva izpeljana in to je velika spodbuda za nas v klubu. S tem denarjem nam bo vsem lažje," je bil po veličastni predstavi zelo dobro razpoložen Oražem.

Za ostale igralce še brez konkretnih ponudb

Športnemu direktorju je v zadnjih tednih telefon precej zvonil: "Mislim, da bo po prvi tekmi z Marseillem telefonov še veliko več. Zelo konkretnih ponudb razen za Repasa še ni bilo. Do konca avgusta je še nekaj časa. Nič nas ne bi motilo, če bi ostali v enaki zasedbi. Če se ponudi možnost, da kakšnemu nogometašu omogočimo prestop, se bomo potrudili. Po zmagi nad Freiburgom sem zaustavil prestope, saj je bila na vrsti tekma z Marseillem, kjer smo se predstavili v izjemni luči."

Caen odlično dela z mladimi

"Prodaja Repasa ni reševanje našega kluba, ampak je pomoč njemu. Zdaj nismo več v položaju, da bi se reševali in ne gledamo na vse skupaj le iz vidika kluba. Mislim, da je prestop v eno izmed petih najboljših lig v Evropi res nekaj posebnega. Caen je znan po odličnem delu z mladimi nogometaši. Tu se je razvil N'Golo Kante. Njihova želja je bila res velika, na vsak način so želeli Repasa pripeljati v svoje vrste. Imeli smo še eno drugo ponudbo zanj, ki pa ni bila tako konkretna," je pojasnil Oražem.

Velikega profita od evropskih tekem ne bo

V četrtek je padel klubski rekord, saj se je zbralo kar 10.243 gledalcev. "Vsekakor bomo naredili plus s to tekmo, čeprav so Stožice zelo drage. Finančni del ni toliko v ospredju. Pomembno je, da pokrijemo stroške organizacije. Vsi smo lahko veseli, da je prišlo tako veliko gledalcev. To je nekaj neverjetnega za naš klub. Upam, da bomo v prihodnje imeli priložnost za še kakšen tak dogodek."

Igralcem polovico pogače

Odlične igre v vseh štirih predkrogih Evropske lige se bodo seveda poznale tudi na bančnih računih igralcev in strokovnega štaba: "Polovico denarja od Uefe bodo dobili igralci in strokovni štab. Mislim, da smo do zdaj dobili 460.000 evrov. To smo se že dogovorili. Tudi za naprej smo se že zmenili, a o tem bomo govorili, če bomo v Marseillu uspešni. Mi imamo fiksne stroške relativno nizke. Če nekaj naredimo v Evropi, je pošteno, da razdelimo med fante. Velikega profita od evropskih tekem ne bo. Razen, če izločimo Marseille."

V Prvi ligi so Domžale na tretjem mestu, za vodilnima Olimpijo in Mariborom zaostajajo že pet točk. "Imamo dovolj širok kader za slovensko ligo. Tudi nekaj mladih fantov je dokazalo, da lahko igra v našem prvenstvu. Če bomo izločili Marseille, se bomo morali okrepiti, saj je igranje dveh tekem na teden zares zahtevno," je zaključil Oražem.

A. G.