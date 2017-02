Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić ni uspel preprečiti poraza Miamija proti Orlandu. Foto: Reuters Rezultat samo kaže, kako težka je ta liga. Vsak večer nas čaka izziv. Toda danes v obrambi še zdaleč nismo igrali tako, kot bi morali. Do uspeha ne prideš tako, da nasprotniku, ki iz igre meče 49-odstotno, dovoliš 116 točk. Erik Spoelstra, trener Miamija Za rezultat večera je poskrbel Denver, ki je s kar 132:110 premagal Golden State. Ekipa iz Kolorada je presenetila z izjemnim metom za tri točke - zadela je kar 24-krat! - in aktualnim podprvakom lige prizadejala deveti poraz v letošnji sezoni. Stephen Curry je zadel zgolj enega od 11 poskusov za tri. Foto: Reuters Isaiah Thomas je bil v Dallasu znova najboljši posameznik Bostona (29 točk). Foto: Reuters Blake Griffin je k zmagi Los Angeles Clippersov nad Utahom prispeval 26 točk in 10 skokov. Foto: Reuters Kawhi Leonard je San Antonio Spurse popeljal do nove zmage. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Orlando prevelik zalogaj za Dragića in Miami

Denver šokiral Golden State

14. februar 2017 ob 07:50

Miami - MMC RTV SLO

Potem ko je Miami v Ligi NBA nanizal 13 zmag zapored, je v noči s ponedeljka na torek drugič zapored izgubil. Tokrat je bil pretrd oreh Orlando, ki je slavil s 107:116.



Gostje iz Amway Arene so tako prekinili niz štirih zaporednih porazov. Tudi sicer je bil Orlando boljši tekmec, vodil je tako rekoč vso tekmo, najvišjo prednost si je nabral v drugi četrtini, ko je vodil za 14 točk (41:55).

Ekipa Erika Spoelstre je pešala v obrambi, nasprotniku je dovolila 116 točk, v skokih je bilo 52:37 za Orlando. "Rezultat samo kaže, kako težka je ta liga. Vsak večer nas čaka izziv. Toda danes v obrambi še zdaleč nismo igrali tako, kot bi morali. Do uspeha ne prideš tako, da nasprotniku, ki iz igre meče 49-odstotno, dovoliš 116 točk," je bil kratek in jedrnat trener Miamija.

Goran Dragić je na parketu odigral 36 minut, v katerih je iz igre metal 6/15 (prosti meti 10/10) in zbral 22 točk. Najboljši strelec Miamija je bil s točko več Dion Waiters. Pri Orlandu je bil najbolj razpoložen Evan Fournier (24 točk).

Tekme 13. februarja:

CHARLOTTE - PHILADELPHIA 99:105

Walker 29; Šarić 18 in 11 skokov.



INDIANA - SAN ANTONIO 106:110

George 27; Leonard 32, Aldridge 19.



BROOKLYN - MEMPHIS 103:112

Dinwiddie in Lopez po 17; Conley 32.



MIAMI - ORLANDO 107:116

Waiters 23, Dragić 22 (met iz igre 6/15) v 36 min; Fournier 24.



WASHINGTON - OKLAHOMA 120:98

Morris 23: Westbrook in Lauvergne 17.



MILWAUKEE - DETROIT 102:89

Monroe 25 in 13 skokov; Morris 26 ... Udrih ni igral.

DALLAS - BOSTON 98:111

Ferrell 20; Thomas 29, Smart 19.



DENVER - GOLDEN STATE 132:110

Hernangomez 27 in 10 skokov, Barton 24 in 10 skokov; Durant 25, McCaw 19.



UTAH - LA CLIPPERS 72:88

Favors 13; Griffin 26 in 10 skokov.



PHOENIX - NEW ORLEANS 108:110

Bledsoe 37; Davis 24 in 10 skokov.



PORTLAND - ATLANTA * 104:109

McCollum 26; Hardaway ml. 25, Schroder22.

* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 53 37 16 69,8

BOSTON CELTICS 55 36 19 65,5 WASHINGTON WIZARDS 54 33 21 61,1 ATLANTA HAWKS 55 32 23 58,2 TORONTO RAPTORS 55 32 23 58,2 INDIANA PACERS 55 29 26 52,7 CHICAGO BULLS 55 26 29 47,3 DETROIT PISTONS 56 26 30 46,4 ------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 54 24 30 44,4 CHARLOTTE HORNETS 55 24 31 43,6 MIAMI HEAT 56 24 32 42,9 NEW YORK KNICKS 55 22 33 41,1 PHILADELPHIA 76ERS 55 21 34 38,2 ORLANDO MAGIC 57 21 36 36,8 BROOKLYN NETS 55 9 46 16,4

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 55 46 9 83,6 SAN ANTONIO SPURS 55 42 13 76,4 HOUSTON ROCKETS 57 40 17 70,2 LOS ANGELES CLIPPERS 55 34 21 61,8 UTAH JAZZ 56 34 22 60,7 MEMPHIS GRIZZLIES 57 34 23 59,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 56 31 25 55,4 DENVER NUGGETS 55 25 30 45,5 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 55 23 32 41,8 SACRAMENTO KINGS 55 23 32 41,8 DALLAS MAVERICKS 55 22 33 40,0 NEW ORLEANS PELICANS 56 22 34 39,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 55 21 34 38,2 LOS ANGELES LAKERS 56 19 37 33,9 PHOENIX SUNS 56 17 39 30,4

Tekme 14. februarja:

CHICAGO - TORONTO

MINNESOTA - CLEVELAND

LA LAKERS - SACRAMENTO

M. L.