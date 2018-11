Ormožani se iz Ribnice vračajo z remijem, blizu je bila tudi zmaga

Celjani premagali Dobovo

21. november 2018 ob 17:52,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 21:39

Ribnica - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Rika Ribnice in Jeruzalema Ormoža so se v derbiju 11. kroga državnega prvenstva razšli brez zmagovalca (26:26).

Ormožani so bili v Ribnici na pragu zmage, saj so z zadetkom Bojana Čudiča na začetku zadnje minute povedli s 26:25.

Jan Pucelj zadel za remi

A domači trener Siniša Markota je nato vzel minuto odmora, po kateri so njegovi varovanci izpeljali uspešno akcijo, iz katere je Jan Pucelj izenačil na 26:26. Prleki so imeli še 15 sekund za zadnji napad. Do strela je na levem krilu prišel Dominik Ozmec, a mu je domači vratar Nebojša Bojić ubranil poskus. Ribničani tako ostajajo edino neporaženo moštvo v prvenstvu.

Strmljan, Vujačić in Ozmec zabili šest golov

V domači ekipi sta bila najučinkovitejša Tilen Strmljan in Risto Vujačić, ki sta dosegla po šest golov, v gostujoči pa Ozmec s šestimi ter Čudič s petimi zadetki.

Je pa Ribnica s tretjim remijem izgubila vodstvo na lestvici. Na vrh so se zavihteli Celjani, ki so z 41:25 ugnali Dobovo. Jan Jurečič je dosegel šest golov.

Mitja Nosan, kapetan Rika Ribnice: "Glede na potek rezultata bi rekel, da smo mi dobili točko in ne Ormožani. Enostavno nismo našli recepta v napadu, v obrambi smo igrali preveč medlo in nismo bili dovolj agresivni. Preveč je bilo tudi napak v napadu, veliko izgubljenih žog, slabo vračanje v obrambo, vse to je privedlo do takšnega rezultata. Vendar glave gor. Imamo 10 dni do naslednje tekme s Krko, torej dovolj časa, da se ponovno sestavimo in prikažemo veliko boljšo predstavo."

David Bogadi, igralec Jeruzalema Ormoža: "Težka tekma, kar smo tudi pričakovali. Pred srečanjem smo se dogovorili, da se bomo poskušali čim bolj upirati Ribnici, kar mislim, da nam je dobro uspevalo. Danes smo po dolgem času spet delovali borbeno, kot ekipa, in že se je pokazalo, da smo naredili korak ali dva naprej v igri. Upam, da se zdaj ne bomo tukaj ustavili in da nas končno čaka malo lepše obdobje."

1. NLB LIGA, 11. krog:

RIKO RIBNICA - JERUZALEM ORMOŽ 26:26 (13:11)

Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 6, Horvat, Vujačić 6 (1), Žagar 2, Knavs 1, Pahulje, Lešek, B. Nosan 2, Kovačič 3, Pucelj 4, Tomšič 1, M. Nosan, Setnikar 1, Gornik.

Jeruzalem Ormož: M. Šulek, Balent, Bogadi 1, Šoštarič, Čudič 5 (2), Žuran 4, Horvat, Škrinjar, T. Šulek, Kocbek 2 (1), Sovič, Kosi 2, Ozmec 6, Mesarić 1, Vujović 5, Ciglar.

Sedemmetrovke: 1/3; 3/5

Izključitve: 8 min; 2 min



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - DOBOVA 41:25 (19:14)

Jurečič 6, Accambray in Razgor 5; Kunst in Sintič po 4.

Petek ob 18.45:

MARIBOR BRANIK - KRKA



Ob 19.00:

TRIMO TREBNJE - DOL TKI HRASTNIK



Ob 20.00:

KOPER 2013 - URBANSCAPE LOKA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 11 10 0 1 20 RIKO RIBNICA 11 8 3 0 19 GORENJE VELENJE 10 6 2 2 14 MARIBOR BRANIK 10 6 1 3 13 URBANSCAPE LOKA 10 6 0 4 12 KOPER 2013 10 5 1 4 11 KRKA 10 4 1 5 9 TRIMO TREBNJE 10 3 2 5 8 JERUZALEM ORMOŽ 11 3 1 7 7 DOBOVA 11 3 0 8 6 DOL TKI HRASTNIK 10 1 1 8 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 10 1 0 9 2

