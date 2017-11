Oslabljeni Celjani gladko opravili z Vojvodino

David Razgor dosegel šest golov

21. november 2017 ob 21:03

Novi Sad - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 8. krogu Lige Seha, dva dni po težki tekmi s Kielom, z 31:26 premagali Vojvodino v gosteh, zadnjeuvrščeno moštvo tekmovanja.

Celjani so tekmo odigrali s 14 igralci, saj so doma ostali poškodovani Luka Mitrović, Žiga Mlakar, Urban Lesjak in Jaka Malus, na igrišče pa se je vrnil Borut Mačkovšek, ki je igral bolj ali manj le v obrambi.

To se je nekoliko poznalo v igri gostov, ki so sicer hitro povedli z 10:5, zatem pa naredili nekaj napak, kar je domače obdržalo v igri. Toda do polčasa so Celjani spet povedli za pet zadetkov.

V drugem polčasu so celjski igralci ves čas nadzirali potek srečanja, čeprav igra ni bila na želeni ravni, pa so brez težav pripeljali tekmo do zanje srečnega konca.

Pri domačih je bil s šestimi zadetki najboljši Miloš Grozdanić, pri gostih pa jih je prav toliko dosegel David Razgor.

ROKOMET (M)



LIGA SEHA

8. KROG



VOJVODINA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

26:31 (10:15)

Grozdanić 6, Trifković 5; Razgor 6, Vujović in Kodrin po 5, Jurečič 4, Grošelj 3, Dujšebajev in Bećiri po 2, Suholežnik, Marguč, Makuc in Mačkovšek po 1.



Torek, 28. novembra:

NEXE - VARDAR

METALURG - TATRAN PREŠOV



Petek, 1. decembra:

ZAGREB - DINAMO PANČEVO



Sreda, 20. decembra:

GORENJE VELENJE - MEŠKOV BREST

Lestvica: VARDAR 7 7 0 0 21 TATRAN PREŠOV 7 5 0 2 15 MEŠKOV BREST 7 5 0 2 15 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 8 4 2 2 14 ------------------------------------ ZAGREB 7 4 1 2 13 GORENJE VELENJE 7 3 1 3 10 METALURG 7 2 0 5 6 NEXE 7 1 2 4 5 DINAMO PANČEVO 7 1 0 6 3 VOJVODINA 8 1 0 7 3

A. V.