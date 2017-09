Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Darko Milanič ima kar precej težav pred petkovo tekmo. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Olimpija pet tednov brez... Dodaj v

Oslabljeni vijoličasti na premieri pod žarometi v Kidričevem

21. september 2017 ob 22:45

Maribor - MMC RTV SLO

V petek se začenja 10. krog Prve lige s tekmo med Aluminijem in Mariborom. Vijoličasti imajo velike težave s poškodovanimi igralci.

Za srečanje v Kidričevem bosta pripravljena Aleksander Rajčević in Marwan Kabha. Manjkal bo izkušeni branilec Marko Šuler zaradi poškodbe gležnja. Še vedno sta daleč od vrnitve Dare Vršič in Denis Šme, Luka Zahović pa bo prihodnji teden lahko začel tudi kontaktni trening.

"Nekaj dilem še obstaja, zdaj je vprašljiv za nastop tudi Milec. Kljub prizadevnosti fizioterapevti ne bodo mogli oskrbeti vseh težav, tako da bodo nekateri morali izpustiti to tekmo, so pa drugi v pravi formi in pripravljeni za nov izziv," je pojasnil trener Darko Milanič.

V Kidričevem bo pravi spektakel, saj bo to premiera pod žarometi. "Prav je, da bo praznik nogometa. Dobro je, ko se dogaja še kaj dodatnega, saj to prinaša tudi dodaten motiv. Na splošno te tekme niso običajne, vemo, kaj prinaša lokalni obračun. Zavedamo se, da ima Aluminij precej dobrih lastnosti, trdo delajo za vsako točko. Moštva v tem delu lestvice so zelo izenačena, tako da niso daleč od tretjega mesta, in ne smemo niti pomisliti, da nas čaka kaj lažja naloga. Ukvarjali smo se s tekmeci, predstavili fantom najpomembnejše zadeve. Pričakujem, da bodo gostitelji organizirani, agresivni in skušali izkoristiti prostor za našim hrbtom. Naša naloga pa je, da jim to onemogočimo. Želimo ostati v formi, biti razigrani, zadevati in zmagati," je razmišljal strateg državnih prvakov.

49-letni Izolan seveda že razmišlja o napornem ritmu, saj v torek čaka vijoličaste velik test v 2. krogu Lige prvakov, ko se bodo pomerili s Sevillo na stadionu Sanchez Pizjuan.

"Uspelo se nam je osvežiti, opraviti predvidene dejavnosti. Misli ekipe so le pri Aluminiju, s sodelavci pa smo se, razumljivo, vmes že ukvarjali tudi z analizami Seville. Da bo po tekmi proti Aluminiju vse pripravljeno za projekt Sevilla. Toda zdaj je osredotočenost le na začetek druge četrtine prvenstva," je še dodal Milanič.

Preostale tekme 10. kroga bodo v soboto in nedeljo. Vodilna Olimpija gostuje v Celju v soboto zvečer. Trener Igor Bišćan še pet tednov ne bo mogel računati na sijajnega napadalca Issaha Abassa, ki je najboljši strelec Ljubljančanov s petimi zadetki.

10. krog, petek ob 20.20:

ALUMINIJ - MARIBOR



Sobota ob 14.00:

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI



Ob 16.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.20:

CELJE - OLIMPIJA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - RUDAR

Lestvica: OLIMPIJA 9 7 2 0 21:4 23 MARIBOR 9 6 3 0 16:5 21 GORICA 9 4 1 4 9:10 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 9 2 4 3 11:13 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 9 0 3 6 8:23 3

