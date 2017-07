Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Cedi Osman in Furkan Korkmaz sta 10. in 11. turški košarkar v Ligi NBA: Foto: EPA Kentavious Caldwell-Pope je v lanski sezoni v povprečju dosegal po 13,8 točke na tekmo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osman sprejel izziv v Clevelandu, Caldwell-Pope v Lakerse

12. julij 2017 ob 12:33

Cleveland, Los Angeles - MMC RTV SLO

Turški košarkar Cedi Osman je s Clevelandom v Ligi NBA podpisal triletno pogodbo, medtem pa se je Kentavious Caldwell-Pope dogovoril za sodelovanje z Lakersi.

Osman je večkrat poudarjal, da je Liga NBA vedno njegov cilj, in igranje v najmočnejši ligi na svetu opisal kot nekaj največjega, kar košarkar lahko v karieri doseže. 22-letni krilni košarkar je s podprvaki podpisal triletno pogodbo. V Cleveland bo odšel po letošnjem evropskem prvenstvu, kjer bo Osman eden ključnih mož turške reprezentance, ki bo igrala pred domačimi gledalci, saj se bodo medalje delile v Carigradu.

V Makedoniji rojeni Osman, ki ima po mami bosanske korenine, je bil na naboru izbran leta 2015. 31. ga je izbrala Minnesota, a ga že takoj menjala v Cleveland. Anadolu Efes, kjer je igral do zdaj, bo zanj prejel milijon evrov odškodnine, ki jo bodo pokrili Cavaliersi in košarkarjeva plača. Osman je s turško reprezentanco do 20 let, ko je bil tudi MVP turnirja, in do 18 let postal evropski prvak. V minuli sezoni je v Evroligi v povprečju dosegal dobrih sedem točk na srečanje, v turškem prvenstvu pa je bilo njegovo povprečje 13,4 točke na tekmo. V Ligo NBA se letos seli še en nadarjen turški košarkar. 19-letni krilni igralec Furkan Korkmaz, ki je zadnjo sezono nosil dres Banvita, kamor ga je posodil Efes, je podpisal s Philadelphio. Zadnjo sezono je igral pod taktirko Saša Filipovskega.

Caldwell-Pope podpisal za 18 milijonov dolarjev

Kot piše ESPN, bo Caldwell Pope z Lakersi podpisal enoletno pogodbo, ki mu bo nanesla 18 milijonov dolarjev. Ob tem dodajajo, da bo imel branilec veliko vlogo v Los Angelesu, ki je takoj, ko je postal prost igralec, pokazal veliko zanimanja zanj. 24-letni košarkar je imel sicer možnost, da sprejme 4,9 milijonov dolarjev in odigra še eno leto v Detroitu. Z novo pogodbo je eden izmed desetih najbolje plačanih branilcev strelcev v ligi. Naslednja tarča Lakersov je po pisanju ESPN-a Rajon Rondo. Caldwell-Pope je vsa štiri leta v NBA-ju odigral pri Pistonsih, v povprečju pa je do zdaj dosegal 11,7 točke in tri skoke.

Tilen Jamnik