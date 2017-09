Osmina finala EuroBasketa: Slovenija - Ukrajina 50:34 (26')

Danes na sporedu štiri tekme

9. september 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu v Carigradu lovi preboj med najboljših osem. Za to mora premagati Ukrajino, tekma se je začela ob 11.30.

Trenutni izid v 26. minuti je 50:34 za Slovenijo.

1. četrtina

Slovenija je tekmo začela s peterko Dragić, Murić, Blažič, Vidmar in Dončić. Na začetku je bil najbolj razpoložen Dončić, ki je za Slovenijo zadel prvih sedem točk (7:3). S trdo igro v obrambi se je prednost počasi, a zanesljivo večala. Ko je Dončić v 8. minuti zadel en prosti met, je bilo že 16:7 (Dončić jih je prispeval 10). Že v naslednjem napadu je Prepelič zadel trojko za vodstvo z 19:7. Slovenija je prednost varno obdržala do konca četrtine, že v tem delu igre se je med strelce vpisalo kar sedem igralcev.

2. četrtina

Tudi ta del se je začel z nekaj slovenskimi napakami, saj so igralci v belem zgrešili prve tri mete iz igre, a se po koših Čančarja in Randolpha spet prišli v dvoštevilsko prednost (30:19). Američan s slovenskim potnim listom je bil razpoložen, saj je v seriji dosegel še štiri točke, po novi trojki Prepeliča pa je prednost zrasla že na +17 (38:21). Ob polčasu je bila razlika ogromna (42:27). Junak predtekmovanja Goran Dragić v prvem polčasu strelsko ni bil razpoložen (3 točke, met iz igre: 1/8), zato se je breme enakovredno porazdelilo med Dončića, Prepeliča (oba 10) in Randolpha (9).

3. četrtina

Kokoškov je drugi polčas začel z isto peterko kot je odprl tekmo.

Popravnih izpitov zdaj ni več. Slovenija je v Carigrad pripotovala z odlično popotnico - samimi zmagami in zelo uigranim moštvom. Na drugi strani je Ukrajina ujela zadnji vlak, saj je v zadnjem krogu premagala Izrael.

Ukrajina ni premagala Slovenije že 20 let, zanimivo pa je, da sta se reprezentanci med seboj pomerili prav v kvalifikacijah za to prvenstvo, ko so bili obakrat boljši varovanci Igorja Kokoškova.

Dvoboj je na sporedu že zelo zgodaj, saj bodo v največjem turškem mestu odigrali kar štiri tekme osmine finala.

EuroBasket, osmina finala

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

-:- (26:17, 16:10, -:-, -:-)



Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA



Nedelja ob 11.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Ob 14.15:

SRBIJA - MADŽARSKA

Ob 17.45:

ŠPANIJA - TURČIJA

Ob 20.30:

HRVAŠKA - RUSIJA

