Ostaja jih še 17: Kokoškov prečrtal Rupnika in Mahkovica

Naslednja pripravljalna tekma v petek v Mariboru

31. julij 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor Igor Kokoškov je slovenski seznam kandidatov za evropsko prvenstvo v košarki skrčil za dve imeni. Po koncu drugega ciklusa priprave zapuščata Luka Rupnik in Blaž Mahkovic.

Na seznamu ostaja še 17 kandidatov, na evropskem prvenstvu jih lahko nastopi 12. V torek se bosta reprezentanci pridružila Goran Dragić, ki z ekipo doslej ni mogel trenirati zaradi pravil Lige NBA, in Žan Mark Šiško, ki je dobil počitek po EP-ju za fante do 20 let.

"Po končanem drugem ciklu pripravljalnega obdobja smo na žalost morali znižati število igralcev. Glede na to, da se reprezentanci pridružita še Goran Dragić in Žan Mark Šiško, bi bilo število igralcev na treningu previsoko. Odločili smo se, da priprave zapustita Blaž Mahkovic in Luka Rupnik. Ob tej priložnosti se obema iskreno zahvaljujem za njun prispevek reprezentanci, trdo in profesionalno delo ter željo, ki sta jo pokazala na treningih. Odločitev je bila zelo težka. Prepričan sem, da bosta oba igralca tudi v prihodnjih akcijah del reprezentančne zgodbe," je povedal Kokoškov.

Slovence naslednja pripravljalna tekma čaka v petek, ko se bodo v Mariboru na uvodni tekmi Pokala Adecco pomerili z Madžarsko. V nedeljo bodo igrali še s Češko.

Seznam kandidatov za EP:

Jaka Blažič (Andorra)

Vlatko Čančar (Mega Leks)

Žiga Dimec (Krka)

Luka Dončić (Real Madrid)

Goran Dragić (Miami Heat)

Gregor Hrovat (Olimpija)

Jan Kosi (Sixt Primorska)

Miha Lapornik (brez kluba)

Erazem Lorbek (brez kluba)

Edo Murić (brez kluba)

Aleksej Nikolić (Brose)

Klemen Prepelič (Paris Levallois)

Anthony Randolph (Real Madrid)

Matic Rebec (brez kluba)

Žan Mark Šiško (Ilirija)

Gašper Vidmar (Banvit)

Saša Zagorac (Sopron)

R. K.