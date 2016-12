Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V Engelbergu je pred desetimi dnevi v svetovnem pokalu blestel Domen Prevc, zdaj pa je v celinskem pokalu odlično skakal Aljaž Osterc, ki je prav tako rojen leta 1999. Foto: EPA Sorodne novice Osterc ob debiju na stopničkah celinskega pokala v Engelbergu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osterc na drugi tekmi v Engelbergu še boljši - tokrat tik pod vrhom

V celinskem pokalu še vedno vodi Cene Prevc

28. december 2016 ob 16:16

Engelberg - MMC RTV SLO

Smučarski skakalec Aljaž Osterc je odlično nastopil tudi na drugi tekmi celinskega pokala v Engelbergu. Potem ko je bil v torek tretji, je v sredo še izboljšal uvrstitev in zasedel drugo mesto.

17-letnega nadarjenega skakalca, ki je vrstnik trenutno najboljšega v svetovnem pokalu Domna Prevca, je premagal le Avstrijec Daniel Huber. Po prvi seriji je bil Osterc peti, v finalu pa je s 133 m napredoval tik pod vrh. Na četrti tekmi v tej zimi – na prvih dveh je bil na alpskem pokalu tretji in prvi – so to že četrte stopničke. Tokrat mu je na njih ob Huberju družbo delal še Norvežan Joakim Aune, ki je bil najboljši v torek.

Miran Zupančič je končal na devetem mestu, Nejc Dežman je bil 13., Tine Bogataj 17., Tilen Bartol pa 29., medtem ko je bil tokrat že v prvi seriji diskvalificiran Bor Pavlovčič.

V skupnem seštevku celinskega pokala po sedmih tekmah še naprej vodi Cene Prevc, ki je skakal samo na treh tekmah, a ima 280 točk, 15 več od drugega Huberja. V pokalu narodov ima Avstrija 115 točk prednosti pred Slovenijo, ki je druga.

T. J.