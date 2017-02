Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Goran Dragić je proti Minnesoti zadel svojih prvih sedem metov izza črte. Foto: Reuters

Ostrostrelec Dragić trgal mrežice za nadaljevanje izjemnega niza Miamija

Le Golden State imel daljši zmagoviti niz od Vročice

7. februar 2017 ob 08:05

New York - MMC RTV SLO

Rekordnih sedem trojk ob le dveh zgrešenih, met iz igre 13/17, 33 točk in 9 podaj. Goran Dragić, dame in gospodje.

Slovenski organizator igre je z izvrstnimi predstavami v Ligi NBA nadaljeval tudi v Minnesoti in popeljal Miami do enajste zaporedne zmage, kar je najdaljši trenutni niz v ligi in šesti najdaljši niz v klubski zgodovini. Nazadnje je Miami do zmagovitega niza enajstih tekem zapored prišel aprila leta 2014. V tej sezoni je več tekem zapored dobil le Golden State (12).

Dragić je do svojega rekordnega izkupička pri metu za tri točke prišel, potem ko je zadel prvih sedem metov izza črte. "Obroč je zgledal tako velik. Prve štiri trojke so bile res lahke, saj sem bil povsem sam. Velika zasluga pri tem gre soigralcem, ki so to videli," je povedal Dragić, ki ima v zadnjih desetih tekmah povprečje 22,6 točke in 6,6 podaje na tekmo. Vsaj eno trojko je zadel na zadnjih 15 tekem, kar je njegov najdaljši niz v Ligi NBA.

Hassan Whiteside je dodal 19 točk in 13 skokov, dvomestni so bili še Rodney McGruder (15), Dion Waiters (12) in James Johnson (11). Miami je skupaj zadel 15 trojk ob več kot 50-odstotnem metu.

Vročica si je v prvem polčasu nabrala 14 točk naskoka - devetič zapored je bila prednost Miamija več kot deset točk - a se je morala na koncu precej potruditi za zmago. Volkovi so se v zadnji četrtini približali na točko zaostanka, vendar vodstva niso prevzeli. Andrew Wiggins je 22 sekund pred koncem ob prekršku zadel za 114:112 in bil nato uspešen še s črte prosih metov. James Johnson je na drugi strani izgubil žogo, toda Wiggins deset sekund pred koncem darila ni izkoristil. Zgrešil je za vodstvo, Volkovi pa so takoj storili prekršek nad Whitesidom. Ta je zadel le en prosti met za 115:113. Ob zvoku sirene je bil na drugi strani za podaljšek spet neuspešen Wiggins.

Naslednjo tekmo igra Miami v noči na četrtek v Milwaukeeju.

MINNESOTA - MIAMI 113:115

Towns 35, Wiggins 27, Rubio 14 in 13 podaj; Dragić 33 (met 13/17), 9 podaj in 2 skoka v 35 minutah, Whiteside 19 in 11 skokov, McGruder 15.

NEW YORK - LA LAKERS 107:121

Anthony 26, Porzingis in Jennings 16, Vujačič brez točke v minuti; Williams 22, Young 17, Ingram, Randle po 14.

DETROIT - PHILADELPHIA 113:96

Morris 19, Drummond 16 in 17 skokov, Udrih ni igral; Okafor 16, Šarić 13.

WASHINGTON - CLEVELAND * 135:140

Beal 41, Porter 25, Wall 22, 12 podaj; Love 39, 12 skokov, James 32, 17 podaj.

INDIANA - OKLAHOMA CITY 93:90

George 21, Teague 17; Westbrook 27, 18 skokov, 9 podaj, Adams 15.

TORONTO - LA CLIPPERS 118:109

DeRozan 31, Lowry 24, Valančiunas 21 in 12 skokov; Griffin 26, 11 podaj, 11 skokov.

ATLANTA - UTAH 95:120

Schröder 21, Millsap in Hardaway po 14; Hayward 30, Hill 22, Favors 20.

NEW ORLEANS - PHOENIX 111:106

Davis 34, Holiday 30; Warren 20, Bledsoe, Booker in Barbosa po 14.

DENVER - DALLAS 110:87

Barton 31, Harris 20, Chandler 14; Ferrell in Curry po 15.

MEMPHIS - SAN ANTONIO 89:74

Gasol in Randolph po 15; Lee 14, Aldridge 13 in 10 skokov.

SACRAMENTO - CHICAGO 107:112

Lawson 22, Cousins 18 in 14 skokov; Wade 31, Carter Williams 21.

* - po podaljšku

Tekme 7. februarja:

CHARLOTTE - BROOKLYN

HOUSTON - ORLANDO

DALLAS - PORTLAND

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 50 35 15 70,0 BOSTON CELTICS 51 33 18 64,7 TORONTO RAPTORS 53 32 21 60,4 WASHINGTON WIZARDS 51 30 21 58,8 ATLANTA HAWKS 52 30 22 57,7 INDIANA PACERS 51 29 22 56,9 CHICAGO BULLS 52 26 26 50,0 DETROIT PISTONS 52 24 28 46,2 ------------------------------------- CHARLOTTE HORNETS 51 23 28 45,1 MILWAUKEE BUCKS 50 22 28 44,0 MIAMI HEAT 52 22 30 42,3 NEW YORK KNICKS 53 22 31 41,5 ORLANDO MAGIC 53 20 33 37,7 PHILADELPHIA 76ERS 51 18 33 35,3 BROOKLYN NETS 51 9 42 17,6 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 51 43 8 84,3 SAN ANTONIO SPURS 51 39 12 76,5 HOUSTON ROCKETS 54 37 17 68,5 UTAH JAZZ 52 33 19 63,5 LOS ANGELES CLIPPERS 52 31 21 59,6 MEMPHIS GRIZZLIES 54 32 22 59,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 53 30 23 56,6 DENVER NUGGETS 51 23 28 45,1 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 52 22 30 42,3 DALLAS MAVERICKS 51 20 31 39,2 SACRAMENTO KINGS 52 20 32 38,5 NEW ORLEANS PELICANS 52 20 32 38,5 MINNESOTA TIMBERWOLV. 52 19 33 36,5 LOS ANGELES LAKERS 54 18 36 33,3 PHOENIX SUNS 52 16 36 30,8

