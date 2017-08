Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tamara Mavsar se je vrnila v Ljubljano. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osvežene Krimovke ciljajo na četrtfinale

Proračun kluba ostaja 1,2 milijona evrov

16. avgust 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so predstavile načrte za sezono 2017/18. Želijo si osvojiti vse tri domače lovorike in v Ligi prvakinj storiti korak naprej, torej se uvrstiti med najboljših osem.

Krim bo to poskusil doseči tudi z nekaj novinkami. Prišle so leva zunanja igralka Švedinja Maria Adler iz Odenseja, srednja zunanja Grkinja Lamprini Tsakalou iz Ioniasa, krožna napadalka Ukrajinka Olga Perederij iz Michalovcev, leva zunanja Črnogorka Jelena Despotović in srednja zunanja igralka Slovenka Tjaša Stanko iz Zagorja. Pri zadnji je primer sicer še na arbitraži.

Povratnice so levokrilna igralka Tamara Mavsar iz Vardarja, krožna napadalka Sanja Gregorc, ki se vrača po rojstvu otroka, in krožna napadalka Aneja Beganović iz Ljubljane.

"V fazi protinapada in napada smo zelo poletni, imamo dodatno energijo. Glede na to, da smo zamenjali toliko igralk, pa bomo nekaj več časa potrebovali v obrambi. Ampak agresivna obramba mora biti naš zaščitni znak, tudi nepopustljivost," je dejal trener Uroš Bregar.

"Veseli me tudi to, da samo zadržali jedro ekipe in dodali novo, mlado moč. V prejšnji sezoni smo bili v Ligi prvakinj deveti, tudi jaz kot trener pa si želim, da bi šli stopničko višje. Med 16 klubi je kar nekaj takih, ki povečujejo sredstva, upam, da bomo mi to nadoknadili z delom na igrišču," je še povedal Krimov strateg.

Predstavnica izvršilnega odbora kluba Deja Doler Ivanović je pojasnila, da še ni znano, ali bodo spet igrali na Kodeljevem, saj se tisti dvorani obeta prenova. Proračun kluba je 1,2 milijona evrov. "Kljub višjim ciljem ostaja proračun enak lanskemu, še vedno je namreč cilj stabilizacija poslovanja. Ta tekmovalna sezona je nekako tista, ki naj bi nas pripeljala do želene točke, torej do poplačila dolgov, tako da bi v prihodnje lažje zadihali in se razvijali naprej," je povedala Doler Ivanovićeva.

