Ousmane Dembele

3. september 2017 ob 11:51

Barcelona - MMC RTV SLO

Vseskozi sem bil miren. V takih trenutkih je ključna potrpežljivost. Odločil sem se, da ne grem na trening Borussie. Skušal sem poiskati nek izgovor, da mi ne bi bilo treba trenirati. Na vsak način sem želel oditi v Barcelono.

Skušal sem narediti vse, kar je bilo v moji moči, da bi se pridružil Kataloncem. Če prestop ne bi uspel, bi danes vse skupaj zelo obžaloval. Ko sem še igral za Rennes v francoski ligi, sem dobil prvo ponudbo Barcelone. Takrat so bili v napadu Messi, Neymar in Suarez. Nisem še imel veliko izkušenj, saj sem bil šele pol leta profesionalec. Na treningu bi verjetno napredoval, a na tekmah ne bi igral in to ne bi koristilo mojemu napredku. Na srečo je Barcelona poklicala še drugič. Tega vlaka nikakor nisem smel zamuditi.

Ousmane Dembele je v pogovoru za španski Sport pojasnil dogajanje v zadnjem mesecu. Vodstvi dortmundske Borussie in Barcelone sta po dolgotrajnih dosegli dogovor. Katalonci so nakazali 105 milijonov evrov, v dogovoru pa so še dodatki, ki bi lahko prestop podražili celo do 147 milijonov evrov. Dembele je bil pri rumeno-črnih iz Dortmunda suspendiran od 10. avgusta, nekaj dni zatem, ko je prišla prva ponudba iz Barcelone, ker je neupravičeno izpustil trening ekipe.

