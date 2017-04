Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Veselje univerze Oxford - po lanskem spodrsljaju so spet slavili. Foto: Reuters V ženski konkurenci je zmaga pripadla univerzi Cambridge. Zmago so veslačice proslavile s skokom v Temzo. Foto: Reuters VIDEO Oxford do 80. zmage na sl... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oxford znova vesla v zmagoslavnem ritmu

V zadnjih šestih letih petkrat slavil Oxford

2. april 2017 ob 19:54,

zadnji poseg: 2. april 2017 ob 20:07

London - MMC RTV SLO/STA

Najimenitnejša veslaška tekma na svetu, med znamenitima univerzama Cambridge in Oxford, je pripadla Oxfordčanom.

Ti so se vrnili na pota stare slave, na 163. tradicionalnem spopadu čolnov so svoje večne tekmece prehiteli za dolžino čolna. 6,8 kilometra dolgo traso med mestnima predeloma Putney in Mortlake so preveslali v 17 minutah.

To je peta zmaga za Oxford v zadnjih šestih letih, univerza Cambridge je slavila lani.

Oxford se je z današnjo zmago približal na večni lestvici - skupni izid v zmagah je namreč 82:80 za Cambridge.

V ženski konkurenci je slavila univerza Cambridge. Veslačice so imele letos 72. tekmo, šele tretjo na isti londonski trasi kot moški. V skupnem seštevku so tudi boljše današnje zmagovalke, ki imajo 42 zmag in 30 porazov.

Današnja tekma je bila sicer pod precejšnjim varnostnim vprašajem, saj so v soboto le nekaj metrov od predvidenega starta v vodi našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, a so jo strokovnjaki pravočasno odstranili.

Le enkrat brez zmagovalca

Tekma ima zgodovinske korenine, saj so prvo izvedli že davnega leta 1829. V 187 letih sta se posadki temnomodrega Oxforda in svetlomodrega Cambridgea le enkrat, leta 1877, razšli brez zmagovalca, ker je sodnik na cilju zaspal in ni videl, kdo je prvi prečkal ciljno črto.

Ena izmed zanimivosti dirke je poleg tradicije - od leta 1856 je dirka na sporedu vsako leto, izjema sta bili le obdobji obeh svetovnih vojn - tudi nespremenjenost trase, saj je proga med Putneyjem in Mortlakom enaka že vse od leta 1846.

D. S.