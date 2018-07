Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Lamar Odom še ni rekel zadnje besede v profesionalni karieri, odpravlja se na Kitajsko. Foto: EPA Odom je kariero v Ligi NBA začel leta 1999. Med letoma 2004 in 2011 je bil član kluba Los Angeles Lakers, s katerim je dvakrat tudi osvojil šampionski prstan. Foto: EPA Dodaj v

Ozdravljeni Odom bo navduševal Kitajce

Po uspešni karieri v Ligi NBA težave v zasebnem življenju

27. julij 2018 ob 11:19

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Lamar Odom, ki je imel pred leti tudi precejšnje težave zaradi zasvojenosti s kokainom, se vrača na igrišča.

38-letni prvak Lige NBA iz let 2009 in 2010 je sporočil, da bo igral na Kitajskem, ni pa razkril svojega novega kluba.

Odom je novico o obuditvi kariere objavil na družbenem omrežju Instagram. Tam se je zahvalil tudi nekdanjemu soigralcu Stephonu Marburyju za navdih.

Marburyjeva kariera je morda tudi Odoma spodbudila h kitajskemu nadaljevanju košarkarske poti, saj Marbury že od leta 2010 igra na Kitajskem, v zadnji sezoni je bil član kluba Beijing Fly Dragon, pred tem pa je bil sedem sezon pri ekipi Beijing Duck.

Uspešna kariera v Ligi NBA

V Ligi NBA, kjer je bil z Los Angeles Lakers dvakrat prvak, je Odom nazadnje igral v sezoni 2012/13, naslednje leto je imel še kratko evropsko avanturo pri španski Kutxi Laboral. V NBA-ju je med letoma 1999 in 2013 odigral 1.071 tekem, v povprečju je na njih dosegal po 13,3 točke in 8,4 skoka.

Težave v zasebnem življenju

Po letu 2015 se je redko pojavljal v javnosti, so pa prišle na dan njegove težave zaradi zasvojenosti s kokainom. Leta 2015 je bil zaradi tega v smrtni nevarnosti, saj so ga, potem ko so ga nezavestnega našli v nekem bordelu v ameriški zvezni državi Nevada, v bolnišnici komajda rešili. Zdravljenje je bilo uspešno in lani je sporočil, da se je rešil odvisnosti.

